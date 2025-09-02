《樂來越愛你》光彩奪目10周年 歡迎重溫La La Land愛情遊樂園

橫掃第89屆奧斯卡六項大獎，拿下最佳導演、最佳女主角、最佳攝影、最佳原創配樂、最佳原創歌曲與最佳藝術指導，由達米恩查澤雷（Damien Chazelle）執導、艾瑪史東（Emma Stone）與雷恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的經典愛情電影《樂來越愛你》（La La Land），將於9月12日推出十周年大銀幕限定重映，IMAX同步上映，將帶給觀眾沉浸式極致視聽饗宴。

因《La La Land》榮登金球獎影帝的男主角雷恩葛斯林在先前的訪問中曾提到他對某個畫面的小遺憾，他表示：「在格里斐斯公園拍攝的雙人舞橋段，讓我一直揮之不去！」因為他看似隨興的舞蹈手勢應該是輕鬆下擺，但他卻擺成90度的突出畫面，而這個畫面被用來當成上映時的主海報，感覺不協調，至今都覺得這小細節破壞了整體畫面的美感，展現他對細節的高度要求，而電影公司還曾幽默幫他「修復」海報手勢，在當時也引發全球影迷模仿姿勢拍照。

《La La Land》十周年限定版海報曝光，在經典的紫色夜空下，雷恩葛斯林深情抱起艾瑪史東，兩人相擁熱吻，唯美動人。消息公布後影迷紛紛留言直呼：「絕對要再衝大銀幕！」、「人生必看！此生最愛！」、「七夕情人節最棒消息！」瞬間掀起熱烈迴響與滿滿期待。

電影《La La Land》以其精緻畫面、動人音樂與真摯情感，堪稱每位影迷必須在大銀幕上親身感受的經典之作。自2016年首映以來至今已近十年，依舊是全球影迷心中無可取代的大銀幕浪漫經典，電影融合爵士樂、歌舞元素與浪漫愛情，喚醒全球影迷對夢想與愛情的共鳴，締造全球票房超過美金 4.6 億，全台票房亦突破1.5億台幣，IMDb評分至今仍高達8.0，更入選《BBC》「21 世紀百大電影」，成為本世紀最具影響力的作品之一，本次十周年大銀幕限定上映，片商將推出特殊款海報特典，讓影迷永久珍藏。

電影《樂來越愛你》描述落魄的爵士鋼琴家賽巴斯汀（雷恩葛斯林 飾）與懷抱明星夢的小演員蜜亞（艾瑪史東 飾）相遇相知，相愛相惜，一起在充滿可能的洛杉磯互相扶持，追逐夢想。但是，當他們逐漸邁向成功，現實的壓力卻磨損了原本美好的愛情，兩人的關係面臨巨大的考驗……。電影《樂來越愛你》即將於9月12日重映，更多訊息👉CATCHPLAY官方專頁

《樂來越愛你》以其精緻畫面、動人音樂與真摯情感，堪稱每位影迷必須在大銀幕上親身感受的經典之作。。圖/CATCHPLAY 提供

《樂來越愛你》La La Land 十周年重返大銀幕。圖/CATCHPLAY 提供