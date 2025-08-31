《他年她日》許光漢回歸！亞洲宣傳啟動 張艾嘉揭電影核心：愛如何改變一個人

「亞洲男神」許光漢主演的首部奇幻愛情鉅片《他年她日》即將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映！電影公司選在今（8/29）浪漫七夕情人節盛大舉辦亞洲記者會，監製張艾嘉、導演龔兆平、製作及藝術總監文念中與男女主角許光漢、袁澧林亮相合體，於香港大嶼山旅遊熱點昂坪市集揭幕。現場聚集大批媒體、影迷與報名活動的情侶檔，不僅是許光漢回歸後的首度公開亮相，更為這部萬眾矚目的愛情鉅作掀起第一波高潮，許光漢透露他在電影《他年她日》中飾演的薯仔個性直接、熱情，是個對生命很有激情的人，「大家可以期待一下有多激情。」令現場粉絲尖叫連連。

電影公司選在七夕舉辦記者會，呼應《他年她日》劇情中「等待一年只為相見一天」的浪漫設定，「光林CP」許光漢、袁澧林一現身吸引現場超過300名粉絲尖叫聲破表，搭配一旁的愛情橋、戀愛花園等電影展覽佈置，也讓遊客直呼：「超浪漫！」

《他年她日》繼日前公布入選第30屆釜山國際影展「Open Cinema」單元，並將於釜山電影中心戶外BIFF劇院舉辦5千人世界首映好消息之後，片商今宣布，《他年她日》將展開華語電影少見的大規模亞洲巡迴宣傳，繼香港首發後，下一站將於台北登場，隨後前往韓國、越南、新加坡，與亞洲粉絲零距離互動，最後再回到香港、台北舉辦壓軸首映會，掀起話題熱潮。

由金獎班底張艾嘉、龔兆平、文念中攜手打造，《他年她日》被譽為「三高」—— 高規格製作、高顏值卡司、高話題聲量的奇幻愛情鉅片。《他年她日》為新銳導演龔兆平首部自編自導的電影長片，他表示故事講述一場大地震後，世界被「重力牆」分隔成兩個世界，女主角安晴生活的「優日區」一天，對男主角薯仔所在的「長年區」已是一年。命運的錯置，讓兩人每一次重逢都需跨越時間與重力差距，成就一段淒美動人的愛情故事。

監製張艾嘉補充這個作品會誕生是源於香港政府的「薪火相傳計劃」，她邀請龔兆平導演一同合作，進一步發展成愛情故事，並結合自身參與世界展望會的經歷，設定來自「優日區」的實習醫生安晴透過到「長年區」從事義診的工作，因而與薯仔相識相戀，而「愛如何改變一個人」是張艾嘉最想透過這部電影傳達給觀眾的核心，她認為，心中有愛的那份力量非常巨大，甚至足以改變一個人的一生。

《他年她日》不僅融合奇幻設定、動人愛情、壯闊視效，更因「光林 CP」的銀幕組合成為今年最受關注的話題之作。適逢七夕情人節，今記者會上，許光漢也給予全場粉絲暖心祝福：「薯仔見安晴就是一年見一次，希望有情人終成眷屬，珍惜你身邊那一位，大家七夕情人節快樂！」袁澧林也笑說：「遠距離這個東西沒什麼必要就不要碰，有的話希望你們戰勝時間跟距離，這也是我們這部電影想表達的訊息。」

隨著香港七夕記者會與昂坪市集展覽熱烈展開，《他年她日》亞洲巡迴宣傳正式啟航，接下來將於台北、韓國、越南、新加坡等地接力造勢，將奇幻虐戀的熱潮推向全亞洲。電影公司表示：「希望透過這趟亞洲巡迴之旅，讓更多觀眾感受到《他年她日》的奇幻浪漫力量。」片商亦於今天七夕宣布與BONNY & READ 飾品合作推出電影聯名款「時光約定手鍊」，設計以「時間」與「愛」交錯為靈感，無限符號象徵跨越時空仍緊繫的心，同步推出「情侶手鍊組」獨家優惠，並加碼抽送電影雙人票。電影《他年她日》將於 10月3日中秋連假 全亞洲盛大同步上映，更多資訊👉甲上娛樂官方粉絲團

