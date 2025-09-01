《仲夏魘》獲譽「近10年最偉大恐怖片」90年一次的慶典儀式詭異失控

《宿怨》導演艾瑞艾斯特（Ari Aster）經典恐怖懼作《仲夏魘》（英文片名：Midsommar），由《雷霆特攻隊*》人氣女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）主演，故事描述一對年輕愛侶前往瑞典一座遺世獨立的小村莊，參加一個每90年才舉辦一次的仲夏節慶典。然而，隨著慶典儀式愈發詭異失控，他們發現自己即將面對超乎想像的恐懼……《仲夏魘》將於9月19日重返全台大銀幕。

知名影視媒體《Collider》近日選出「近十年最偉大的十部恐怖片傑作」，《仲夏魘》高居第二名，名次勝過《罪人》、《懼裂》和《哭聲》等知名恐怖片，足以看出本片的經典程度。值得一提的是，這份片單上第一名的《逃出絕命鎮》，該片導演喬登皮爾（Jordan Peele）對《仲夏魘》讚不絕口，尤其是最後一段更是讓他目瞪口呆：「我的天，裡面有一些我在電影裡見過最令人不舒服的畫面，但我卻只是目瞪口呆地看著它。」如果當年沒有在大銀幕體驗過《仲夏魘》，這次重映可千萬不要再錯過了。

佛蘿倫絲普伊是當代好萊塢最具影響力的女星之一，不僅參演《黑寡婦》、《奧本海默》、《沙丘：第二部》跟《雷霆特攻隊*》等鉅片，更以《她們》獲得奧斯卡最佳女配角提名，可以說是人氣與實力兼具，而《仲夏魘》是她早期的成名作。佛蘿倫絲普伊在《仲夏魘》中飾演因為姊姊和父母自殺身亡，而患上憂鬱症的女大學生「丹妮」，原本是為了散心，而跟著男友克里斯及其友人前往瑞典的一座偏遠村莊，參加當地的「仲夏節」慶典，殊不知在這裡見到的事情讓她逐漸走向崩潰。

回憶起扮演丹妮的過往，佛蘿倫絲普伊表示：「當我扮演這個角色的時候，我完全沉浸在她之中，我之前扮演過的所有角色都未曾帶給我這種感覺。」她又說：「我以前從未扮演過承受著如此巨大痛苦的角色，我會讓自己處於非常糟糕的狀態。」為了演好這個角色，佛蘿倫絲普伊會不斷地想像那些負面的事情，「每天，電影的內容都會變得越來越詭異、越來越難演，我塞進我腦袋裡的東西也變得越來越糟糕、越來越悲觀。」她覺得幾乎可以算是在「自我虐待」了。

《仲夏魘》。圖/車庫娛樂提供

佛蘿倫絲普伊拍完《仲夏魘》之後，要搭飛機前往《她們》的片場，但她仍然放不下丹妮這個角色。「我記得我看著飛機的窗外，感到無比的內疚，因為我覺得自己好像把丹妮留在那裡，留在那種情緒狀態中。」佛蘿倫絲普伊坦言自己從未有過這種感覺，「就彷彿我創造了她，就把她拋在那裡，跑去拍另一部電影。」事隔多年，想起當初為了《仲夏魘》而處於幾近「自我虐待」的精神狀態，佛蘿倫絲普伊坦言自己不會再這做，但她仍為自己的成果感到自豪。

《仲夏魘》的結尾，丹妮被選為仲夏節的「五月女王」，穿上了用五彩繽紛的花編織而成的超大洋裝。佛蘿倫絲普伊表示，這套洋裝非常重，服裝設計團隊花了好幾個星期才製作出來，「所有花都是一朵一朵編織上去的。他們是純手工打造。每朵花裡面都穿了鐵絲。這很顯然會增加洋裝的重量。穿脫要花上大約15到20分鐘。我必須盡量保持靜止不動。這表示，在炎熱的日子裡，我會熱到不得了。所以我還帶了風扇。」《仲夏魘》將於9月19日重返全台大銀幕。

