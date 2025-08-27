《鬼巫》外國人玩碟仙 17世紀通靈工具「鐘擺板」遭教宗嚴令禁止

《摩登大聖》名導恐怖新作《鬼巫》，重現歷史真實通靈工具「鐘擺板」

《摩登大聖》名導恰克羅素（Chuck Russell）最新恐怖鉅片《鬼巫》（英文片名：Witchboard），本片故事描述艾蜜莉（麥蒂遜艾斯曼 飾）和克里斯汀（亞倫多明格斯 飾）打算翻修一間老房子，打造他們夢想中的餐館。然而，這樣美好的願景，卻在艾蜜莉撿到一塊古老的通靈板後有了轉變。自從艾蜜莉使用過這塊通靈板後，她的周遭開始出現各種靈異現象，令她身心飽受折磨。為了讓兩人的生活重回正軌，克里斯汀安決定向神祕學專家亞歷山大（傑米坎貝爾鮑爾 飾）求助。原來，這一切跟一名17世紀遭到迫害的女巫有關……《鬼巫》將於9月12日全台大銀幕戰慄上映。

恰克羅素早年以《半夜鬼上床3》、《幽浮魔點》等恐怖片聞名，其中《半夜鬼上床3》更是影迷公認全系列最精彩的一部，但在執導《摩登大聖》、《魔蠍大帝》等賣座電影之後，他就與恐怖片漸行漸遠，《鬼巫》是他睽違超過二十年再度執導恐怖片。談到為何這麼久沒有拍攝恐怖片，恰克羅素表示純粹只是因為太忙。當《鬼巫》找上恰克羅素時，劇本裡出現的「鐘擺板」（pendulum board）勾起了他的興趣。

片中，麥蒂遜艾斯曼（Madison Iseman）飾演的女主角「艾蜜莉」撿到的鐘擺板，是17世紀一名遭到迫害的女巫所遺留下來的，而這一切都有真實歷史作為基礎。恰克羅素表示，鐘擺板曾經是歷史上非常重要的通靈工具，使用者透過拿著鐘擺來深入潛意識，藉此與另一個世界進行溝通，後來，鐘擺板在18世紀遭到法國教宗禁止，甚至有女性因為持有它而被處以火刑，「所以它們在文化中消失了一段時間，後來以通靈板（Ouija board）的形式重新出現。」

艾蜜莉在《鬼巫》裡因為使用鐘擺板而吃了不少苦頭，其中最駭人的一段就是她躺在床上睡覺，突然有很多隻鬼手從床底下伸出來的場面。對於這場戲，恰克羅素表示：「我為麥蒂遜感到無比驕傲，這是片中最精彩的特效場面，也是過去我從未見過的。」他透露，為了方便攝影機捕捉臥室的全貌，劇組把艾蜜莉的臥室建在八英尺（約2.4公尺）的半空中，讓特技演員從床底下伸出手去抓她，「她非常勇敢，你看得到她眼神中的恐懼，彷彿真的有怪物從床底下抓她。」

《鬼巫》。圖/車庫娛樂提供

真貓「不靠電腦動畫」演出，鑽進子母車「舔斷掌」嚇翻觀眾

除了恐怖畫面之外，艾蜜莉撿到的貓「幸運先生」也是《鬼巫》一大亮點。幸運先生在片中演出不少驚悚橋段，尤其鑽進垃圾子母車底下舔斷掌的畫面，最為讓人印象深刻。更令人驚奇的是，幸運先生的戲份完全沒有使用電腦動畫。恰克羅素透露，扮演幸運先生的貓其實是一隻母貓，因此「她」等於是「反串」演出這個公貓角色。最初，恰克羅素的團隊認為他瘋了，覺得不靠電腦動畫絕對拍不出想要的效果，「可惜的是，電腦動畫的貓看起來糟透了。他們可以做出《獅子王》，卻做不出一隻另人信服的家貓。」於是，恰克羅素決定冒險使用真貓演出，結果牠的表現比想像中還好。

《鬼巫》曾經入選世界三大奇幻影展之一的「加拿大奇幻電影節」（Fantasia International Film Festival），並以充滿娛樂性的內容獲得影評的喜愛，爛番茄影評更維持了很長一段時間的100％滿分。《Creepy Kingdom》表示：「從開始到結尾，《Witchboard》都充滿了娛樂性。」《Paste Magazine》說：「讓人想起山姆雷米《地獄魔咒》那樣的電影。」《The Blogging Banshee》形容這部片：「一部有趣的爆米花恐怖片。」《FandomWire》則強調：「絕對會讓這類電影的粉絲感到心滿意足。」《鬼巫》將於9月12日全台大銀幕戰慄上映。

