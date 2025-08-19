《凶器》票房破44億 神秘「瘋癲葛姨」獲譽新世代恐怖片經典角色

在爛番茄影評網獲完美100%好評開盤的原創驚悚新作《凶器》，憑藉爆棚口碑在全球橫掃1.48億美元票房(約44億台幣)蟬聯雙週票房冠軍，上週在台開片也嚇破千萬台幣票房，一舉拿下全台新片冠軍，更創下今年度原創恐怖片最高開片票房紀錄！最令觀眾驚豔的莫過於《凶器》以多位角色視角出發，一步步揭露故事真相，過程中不斷顛覆觀眾的認知，讓影迷享受原創劇本所帶來未知的刺激感。

以此片備受影壇矚目的鬼才編導札克克瑞格，表示如此少見的敘事手法，是要向「阿湯哥」湯姆克魯斯於1999年主演的經典鉅片《心靈角落》致敬。而為了能讓觀眾帶來更多層次的驚喜，導演札克克瑞格特別邀請到曾獲金球獎肯定的資深大咖女星艾美麥蒂根助陣，飾演全片最神秘、也是最令觀眾害怕的「瘋癲葛姨」，被影迷譽為「新世代恐怖片經典角色」，就連硬漢男星喬許布洛林也在片場被嚇得皮皮剉，驚呼「她的演出簡直嚇死我了！」。

在懸疑驚悚片《凶器》中驚喜登場的好萊塢資深女星艾美麥蒂根，活躍影壇長達50年，曾以戲劇演出獲得金球獎最佳女配角，也曾因《Twice in a Lifetime》入圍奧斯卡最佳女配角獎，可說是相當資深的大咖女星。近期則較少現身大銀幕的她，這次在新片《凶器》飾演小男孩艾力克斯的謎樣阿姨「葛莉蒂絲」，有著一頭亮橘色頭髮與白到詭異的妝容，整個人散發出極度不詳的氛圍，讓女主角茱莉亞加納在片場毛骨悚然，分享「只要她入戲後，連喝水這麼普通的動作，看起來都超級恐怖」，完全打造出屬於新世代的大銀幕經典恐怖角色。劇組更為了不暴雷，在電影宣傳期間，不讓艾美麥蒂根參與任何訪問，而是直接在國際首映會上亮相，讓首批看完電影的影迷高呼「居然是她！」，當場驚訝到下巴都快掉下來，戲裡戲外都為影迷帶來驚喜。

《凶器》。圖/華納兄弟提供

演而優則導的札克克瑞格，前作《宿劫》就以層層翻轉的精彩劇本震撼影壇，這次新片《凶器》特別向名導保羅湯瑪斯安德森執導、湯姆克魯斯主演的《心靈角落》取經，以其獨特的多視角敘事手法，宛如螺旋般一步步帶領觀眾接近駭人真相，創造出從頭到尾到緊張刺激的觀影體驗。

札克克瑞格表示「《凶器》規模比以往更龐大、更有風險，全片只有一個主要謎團，所有角色都圍繞著這個主要謎團發展」，在片中有大膽演出的男星王漢斌也自信力挺「你絕對猜不到故事接下來會發生什麼事」，該片在爛番茄影評網開盤獲得100%完美好評，美媒評價本片「從頭到尾都令人毛骨悚然」、「劇情發展完全超乎想像」，更直呼本片是今年最驚喜的「黑馬」電影。《凶器》8月14日上映。

