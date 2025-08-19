《近畿．禁忌》赤楚衛二自爆有8個鬼跟著他 菅野美穗：果然是人氣男

2024年日本首屆「這本恐怖小說真厲害」冠軍作品改編

年度恐怖懼獻《近畿．禁忌》（KINKI）在日本上映後，首週4天觀影人次31.8萬名，票房突破4.4億日圓，榮登日本2025年恐怖電影開片票房冠軍！許多日本觀眾都紛紛在社群媒體上狂推本作：「今年看過最恐怖的電影！」、「恐怖片女王菅野美穗回來了！」、「被附身的赤楚衛二的演技最棒！」、「恐怖又有趣！今夏最推的恐怖電影！」、「一點一滴累積的恐懼真的太可怕了！」、「看到背脊發涼！起雞皮疙瘩！」、「看第二次了！真的超有趣，最後甚至恐怖到很感動？！」許多觀眾也再刷本作，試圖找出一開始沒發現到的神祕謎底！《近畿．禁忌》故事敘述神祕學雜誌編輯下落不明，在他失蹤前所調查的是不確定是否為真的謠言、都市傳說以及怪談等。他的編輯同事小澤悠生（赤楚衛二 飾）與神祕學撰稿人瀨野千紘（菅野美穗 飾）在尋找其行蹤時，竟發現驚愕的真相，一切的謎團竟和近畿地方的「某處」有關……

《近畿．禁忌》改編自日本熱銷70萬冊、網友4.1星好評推薦恐懼話題原作小說《發生在近畿某處的那些事》(近畿地方のある場所について)，並由日本經典恐怖電影《詛咒》白石晃士導演執導，《惡女花魁》菅野美穗、《電影版 如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》赤楚衛二精彩共演！首度挑戰恐怖作品的赤楚衛二表示如果將自己當作其中一個角色觀賞《近畿．禁忌》的話，感覺會完全不一樣，他說：「請大家一定要看兩次、三次以上！」菅野美穗則表示：「如果高中生看了這部電影的話，等長大之後應該還會一直記得這部作品吧！今年夏天就以參加試膽大會的心情，到電影院觀賞這部作品吧！」菅野美穗也透露電影中藏了許多她起初沒發現到的解謎要素，她躍躍欲試地說：「下次想以尋找線索的心態再看一次電影。覺得不管看幾次，都會很有趣！」年度恐怖懼獻《近畿．禁忌》8月22日（五）全台上映！

《近畿．禁忌》赤楚衛二淨化儀式超不順！他心想：完蛋了！

出道30多年的菅野美穗，這次在《近畿．禁忌》中飾演一名撰稿人「千紘」，在調查恐怖特輯題材時，竟遇上許多怪事。菅野美穗透露她其實很喜歡看恐怖片和參演恐怖作品，這次和白石晃士導演合作後，感受到經驗值的差異，她表示：「我對於該如何表現『千紘』前半和後半的差異感到很苦惱，但導演腦中已經有很完美的構想，他告訴我很明確的形象。而且營造出電影世界觀的美術布景也非常驚人，只要置身於拍攝現場，就能沉浸於自己所飾演的角色中。」

《近畿．禁忌》在拍攝期間，演員和工作人員都遇到許多怪事，赤楚衛二透露：「電影開拍沒多久，聽說就發生了很多怪事，所以我也去接受了淨化儀式，當進行儀式的神主在唸祝詞，突然開始咳嗽，聲音還出不來，我心想完蛋了呢！但後來在拍攝時，菅野前輩給了我一些淨化鹽，可能因為有了這個，後來就比較沒遇到奇怪的事了！」菅野美穗甚至聽工作人員說，在拍攝現場時，曾看到有一條毛巾以一定的速度不停在擺動，令人毛骨悚然！

赤楚衛二學生時期看《詛咒》超衝擊！感謝導演親自指導恐怖演技！

《近畿．禁忌》是赤楚衛二首度挑戰的恐怖作品，對於和白石晃士導演合作的感想，他表示：「我在學生時期看了白石晃士導演的《詛咒》，那和我至今所看過的恐怖片不同，那種陰鬱的不快感，還有彷彿下課回家路上漸漸感到毛骨悚然的餘韻，都令我感到十分衝擊。這次第一次和白石晃士導演合作，讓我感受到他對作品完全不馬虎的熱情！」赤楚衛二在本作中也展現不同以往的嶄新模樣，令觀眾驚豔不已，他感激地說：「要展現人生中未曾體驗過的演技真的很難，白石導演總會直接跟我說該怎麼去演，導演的演技真的很好，讓我獲益良多！」

菅野美穗和赤楚衛二在《近畿．禁忌》中努力尋找失蹤的雜誌總編，以及收集特輯的撰稿題材，進而找到了令人驚愕的真相，兩人絕佳的演技默契也讓觀眾讚不絕口！對於和赤楚衛二合作的感想，菅野美穗表示：「我們之前曾合作過一部電視劇，但時間很短暫，這次是第一次正式共演。他在拍攝現場總是很冷靜，誠懇地聽著白石導演的指示的模樣真的很棒！」赤楚衛二則說：「這是我和菅野美穗前輩睽違4年再度合作的作品，她會和現場的拍攝團隊溝通，讓拍攝現場氣氛變得很活潑。而且菅野前輩也完美地展現導演所要的演技，看著他們超強的溝通方式，真的讓我獲益良多。」

《近畿．禁忌》以不同以往的恐怖題材，觸動觀眾內心最深層的恐懼，對於最害怕什麼事物的提問，菅野美穗表示：「應該是『人』吧，我覺得人所擁有的像是嫉妒等負面情感是最恐怖的。」赤楚衛二則說：「我到現在還是覺得鬼怪很可怕，但在真的靈異景點進行拍攝時，雖然一開始很害怕，但白石晃士導演的拍攝現場氣氛、菅野前輩的存在，都讓人覺得充滿力量，讓我覺得這樣絕不會發生什麼怪事吧。」菅野美穗也透露拍攝時的趣事，她笑說：「在靈異景點拍攝時，剛好我小孩學校的老師傳了訊息給我，讓我心想到底發生了什麼事……這真的比鬼還可怕呢！」赤楚衛二也補充道：「我還很怕蟲呢！害怕程度超越大家所想像，覺得蟲應該不會動時，卻又突然飛起來了！蟲的季節好像又要來了呢！」

另外，被問到是否有對彼此感到害怕的地方時，赤楚衛二表示：「菅野美穗前輩記工作人員的名字記得很快，讓我覺得很可怕！」他說菅野美穗開拍第三天就幾乎記得所有工作人員的名字，記憶力超好！菅野美穗則說即使赤楚衛二被附身了，感覺也不會被發現，赤楚衛二則笑說：「算命老師說有8條靈魂跟著我呢！」菅野美穗聽了也很驚訝，但她也幽默地說：「這果然是人氣男的證據呢！」不過她也提醒赤楚衛二要注意身體健康，最好再去接受一下淨化儀式！年度恐怖懼獻《近畿．禁忌》8月22日（五）全台上映！

《近畿．禁忌》。圖/車庫娛樂提供

