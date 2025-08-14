《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》高橋一生x井浦新  全威尼斯取景「荒木飛呂彥」親繪特典必收

經典漫畫作品《JoJo的奇妙冒險》（ジョジョの奇妙な冒険）人氣角色「岸邊露伴」真人改編系列，終於在今夏迎來第二部電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》(岸辺露伴は動かない 懺悔室)，大膽挑戰世界遺產威尼斯全實景拍攝，講述幸福與詛咒如影相隨的命運試煉。主演岸邊露伴長達6年的高橋一生上週來台宣傳電影，稱此次演出不同以往，感覺自己與角色「融為一體」，宛如踏上全新旅程！

作為主演的高橋一生因《岸邊露伴》系列與女主角飯豐萬理江結緣，戲外也被粉絲暱稱為「JoJo婚」。此次兩人再次於大銀幕並肩合作，一同聆聽經典歌劇《弄臣》，同坐露天咖啡館，攜手破解幽暗古城的神祕謎團！在最新釋出的劇照中，可見飯豐萬理江在小艇上揮手的可愛畫面，獨特水城氛圍令人心神嚮往。事實上，《懺悔室》拍攝現場也是透過船隻載運劇組人員與設備器材，戲裡戲外充滿威尼斯風情！

除了原班人馬強勢回歸，此番新作更邀集日本一線實力派演員，令人萬分期待共演火花。以《法醫女王》在台灣迅速走紅的熟男大叔井浦新，於片中飾演告解罪惡的謎樣男人，近日在社群媒體X上轉貼了高橋一生與渡邊一貴導演來台照片，熱情留言「台湾（揮手）」向台灣粉絲們致意！《懺悔室》是他與高橋一生首次合作，兩位優秀演員感情甚篤，高橋一生表示：「儘管在告解室中的那場戲讓我覺得很困難，和我搭檔的井浦新卻穩穩地接住了我！」在官方曬出的幕後花絮照中，可見高橋一生笑著從背後抱住井浦新的可愛畫面，也是「穩穩接住」了！

岸邊露伴系列被粉絲視為原作者荒木老師的自我投射之作，在此次的電影改編中，不僅原作精髓獲得完美延續，同時譜出令人驚艷的新篇，令原作迷狂讚：「沒想到露伴老師真人化可以這麼合理！」、「本來很害怕慘遭真人化，但只能說被高橋一生迷倒！」

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》首週觀看即有機會獲得精美手稿明信片。圖/原創娛樂

首週入場特典更獲得日方同意，限量提供原作「荒木飛呂彥親繪手稿明信片」，引起漫迷熱烈討論。凡購買 8/15－8/21 上映期間之《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》電電影票一張，於各影城場次開放日起，即可憑電影票兌換領取明信片乙張。（數量有限，送完為止）

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》電影真人版，故事講述漫畫家岸邊露伴無意間在教堂告解室中，聽見一名神秘面具男子的詭異懺悔，隨之展開一段如夢似幻的心理探索之旅，揭開「最大幸福伴隨著最深絕望」的真相。電影將於8月15日在台上映，更多資訊👉原創娛樂粉絲專頁

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》。圖/原創娛樂

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》。圖/原創娛樂

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》高橋一生與飯豐萬里江大銀幕再次同框，粉絲暱稱「JoJo婚」。圖/原創娛樂

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》飯豐萬里江搭乘小船遊水都威尼斯。圖/原創娛樂

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》。圖/原創娛樂