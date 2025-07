《山忌 黃衣小飛俠》入選加拿大奇幻影展 導演：讓世界感受台灣山林神秘魅力

劉以豪、袁澧林合演的電影《山忌 黃衣小飛俠》上映將屆滿一個月,在暑期好萊塢強檔環伺下票房表現仍是亮眼,全台票房已突破2900萬,預計本周末將邁向3000萬大關!7月4日再傳捷報,本片入選第29屆加拿大奇幻影展(Fantasia International Film Festival),並將角逐NEW FLESH競賽單元的「最佳首部長片獎」(New Flesh Award for Best First Feature)。電影將計於7月26日於加拿大蒙特婁舉行國際首映與觀眾見面,是本片邁向國際舞台的重要一步。

《山忌 黃衣小飛俠》海外版權亦持續熱賣,累計售出逾十個地區,目前已確認將於8月8日越南、8月12日泰國、8月21日寮國、8月25日柬埔寨、8月28日馬來西亞及汶萊陸續上映,更多地區也正洽談中。隨著國際曝光度持續升溫,本片也有望將富含神秘色彩的台灣山林傳說推向世界,讓更多海外觀眾看見台灣的文化魅力。

對於此次入選,導演蔡佳穎開心表示:「一部電影能夠讓更多人看到就是一件令人開心的事,很榮幸能在Fantasia影展與世界觀眾分享這段故事,探索每個人心中那段無法放下的困境,期待這個來自台灣山林傳說的電影,能在更多觀眾心中留下屬於自己的感觸。」

改編自台灣流傳逾半世紀靈異傳說的《山忌 黃衣小飛俠》由文化內容策進院、合影視有限合夥、中華電信股份有限公司、中環國際娛樂事業股份有限公司、再現影像製作股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、紅衣小女孩股份有限公司聯合出品,電影已在全台熱映中,更多資訊👉《山忌 黃衣小飛俠》官方粉絲專頁

《山忌 黃衣小飛俠》入選第29屆加拿大奇幻影展,將於26日在蒙特婁舉行國際首映。圖/威視電影提供

《山忌 黃衣小飛俠》挺進國際影展,亞洲八月接力上映圖/威視電影提供

《山忌 黃衣小飛俠》導演蔡佳穎工作照。圖/威視電影提供

《山忌 黃衣小飛俠》導演蔡佳穎工作照。圖/威視電影提供