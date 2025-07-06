《山忌 黃衣小飛俠》入選加拿大奇幻影展 導演：讓世界感受台灣山林神秘魅力

劉以豪、袁澧林合演的電影《山忌 黃衣小飛俠》上映將屆滿一個月，在暑期好萊塢強檔環伺下票房表現仍是亮眼，全台票房已突破2900萬，預計本周末將邁向3000萬大關！7月4日再傳捷報，本片入選第29屆加拿大奇幻影展（Fantasia International Film Festival），並將角逐NEW FLESH競賽單元的「最佳首部長片獎」（New Flesh Award for Best First Feature）。電影將計於7月26日於加拿大蒙特婁舉行國際首映與觀眾見面，是本片邁向國際舞台的重要一步。

《山忌 黃衣小飛俠》海外版權亦持續熱賣，累計售出逾十個地區，目前已確認將於8月8日越南、8月12日泰國、8月21日寮國、8月25日柬埔寨、8月28日馬來西亞及汶萊陸續上映，更多地區也正洽談中。隨著國際曝光度持續升溫，本片也有望將富含神秘色彩的台灣山林傳說推向世界，讓更多海外觀眾看見台灣的文化魅力。

對於此次入選，導演蔡佳穎開心表示：「一部電影能夠讓更多人看到就是一件令人開心的事，很榮幸能在Fantasia影展與世界觀眾分享這段故事，探索每個人心中那段無法放下的困境，期待這個來自台灣山林傳說的電影，能在更多觀眾心中留下屬於自己的感觸。」

改編自台灣流傳逾半世紀靈異傳說的《山忌 黃衣小飛俠》由文化內容策進院、合影視有限合夥、中華電信股份有限公司、中環國際娛樂事業股份有限公司、再現影像製作股份有限公司、聯合數位文創股份有限公司、紅衣小女孩股份有限公司聯合出品，電影已在全台熱映中，更多資訊👉《山忌 黃衣小飛俠》官方粉絲專頁

《山忌 黃衣小飛俠》入選第29屆加拿大奇幻影展，將於26日在蒙特婁舉行國際首映。圖/威視電影提供

《山忌 黃衣小飛俠》挺進國際影展，亞洲八月接力上映圖/威視電影提供

《山忌 黃衣小飛俠》導演蔡佳穎工作照。圖/威視電影提供

《山忌 黃衣小飛俠》導演蔡佳穎工作照。圖/威視電影提供