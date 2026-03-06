瓊瑤風始祖「白景瑞影展」：《寂寞的十七歲》《新娘與我》《今天不回家》等直擊60年前的道德與慾望

今年的影廳是國片天下！去年到今年，多部國片輪番上陣，撐起票房半片天，破億電影熱潮持續延燒，也帶出我們對於自身文化的探查與思考。國家影視聽中心緊接著在三月推出台灣電影大師主題月，接連以主題節目「慾望在徬徨：白景瑞風格電影選」、特別企劃「敬！開創台語片時代的你：何基明與華興電影製片廠」，精選「國片祖師爺」的早期代表作，熟悉的地景、語言文化成為敘事的一部份，更能窺見台灣電影產製的一路走來。

曾經風靡全台的瓊瑤式文藝片，最早就是受白景瑞導演的作品影響！國家影視聽中心三月主題節目「慾望在徬徨：白景瑞風格電影選」，以「慾望」為題，透過選片細數白景瑞的創作歷程。作為台灣電影史上第一位前往義大利求學的導演，白景瑞強烈的視覺風格、寫實的敘事手法，為1960年代的台灣電影帶來前所未見的生命力！自義大利歸國後的首作《台北之晨》（1964），前衛感十足的紀實影像，不只留下彼時台北都市充滿朝氣的風貌，更預告白景瑞接下來將透過鏡頭捕捉人性的真實。

白景瑞在首部獨立導演作品《寂寞的十七歲》（1967）就大膽討論青春期少女的三角戀！升學主義的壓力、情竇初開的懵懂、和父母難以啟齒的代溝，都迫使女主角唐丹美走上癲狂的結局。輕盈的寫實喜劇《新娘與我》（1969）單刀直入從婚姻討論兩性關係，當年上映四天即創高票房！機智的角色互動如今再看依然發人深省。

道德即將越界、慾望現正徬徨！《今天不回家》（1969）對焦一棟台北公寓：不同樓層裡住著三個中產家庭，新婚夫妻、祖孫三代、懷春少女，各自的出軌慾望蠢蠢欲動，觀眾窺視人物的苦悶不堪，也照見自己內心的渴望。

《今天不回家》（1969）對焦一棟台北公寓，人們的慾望蠢蠢欲動。圖/國家影視聽中心提供

「慾望在徬徨：白景瑞風格電影選」選片還有脫胎自陳映真短篇小說〈將軍族〉的《再見阿郎》（1970）、集結四大名導拍出的短篇集錦《喜怒哀樂》（1970）、海外遊子猶豫是否要在異鄉重啟第二人生的《家在台北》（1970）、在電影院邂逅發展出的戀愛奇遇《白屋之戀》（1972）、傳統戲曲題材巧妙轉化成電影語言，由胡金銓、李行、白景瑞合作執導的《大輪迴》（1983），都是不可錯過的時代經典。其中，《寂寞十七歲》、《今天不回家》、《再見阿郎》三部白景瑞代表作的數位修復版，更首度在台北放映與影迷見面。👉「慾望在徬徨：白景瑞風格電影選」場次與售票

在電影院邂逅發展出的戀愛奇遇《白屋之戀》（1972）。圖/國家影視聽中心提供

特別企劃「敬！開創台語片時代的你：何基明與華興電影製片廠」為國家影視聽中心今年的台語片70週年年度主題「寶島特產：世界ê台語片」揭開序幕！導演何基明與麥寮歌仔戲劇團「拱樂社」合作的《薛平貴與王寶釧》（1956），常被視為台語片史的起點，它促成台語片製作風潮，隨之更創建台灣第一家民營製片廠「華興電影製片廠」。

本次特企選映三部作品：引進寬銀幕新技術的喜劇《無膽英雄》（1958）；揭示何基明與日本影人的跨境合作域合作《霧夜香港》（1967）；紀錄片《消失的王國－拱樂社》（1967）則回望拱樂社在戲曲與電影工業之間移動的歷程。

除了選片，影視聽中心特別規劃講述表演「聲景重繪：《薛平貴與王寶釧》台語版的聲音考古」，因《薛平貴與王寶釧》原版台語音軌至今仍佚失，影視聽中心結合現存劇本、拱樂社錄音與宣傳資料中的曲譜等素材，邀請學者與藝術家重新想像，以現場演出「復活」失落的聲響，歡迎一同見證穿越時空的歷史瞬間。👉「敬！開創台語片時代的你：何基明與華興電影製片廠」售票資訊

前衛使用寬螢幕拍攝技術的喜劇《無膽英雄》（1958）。圖/國家影視聽中心提供

紀錄片《消失的王國－拱樂社》（1967）回望拱樂社在戲曲與電影工業之間移動的歷程。圖/國家影視聽中心提供

傳統戲曲題材巧妙轉化成電影語言的《大輪迴》（1983）。圖/國家影視聽中心提供

輕盈的寫實喜劇《新娘與我》（1969）從婚姻討論兩性關係。圖/國家影視聽中心提供