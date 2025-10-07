史上最大規模！日本「Hello Kitty展」海外巡迴台灣首站將登場 沖繩展場搶先看

【Hello Kitty展 — 當我改變時，Kitty也跟著蛻變 —】即將登台開展！由三麗鷗（Sanrio）打造的超火紅角色Hello Kitty，自1974年誕生以來，以左耳紅色蝴蝶結與溫柔笑容俘獲全球粉絲。Hello Kitty走過半個世紀的時光，歷久不衰，她不僅是可愛的象徵，更是陪伴許多人一起成長、蛻變的存在。

本次展覽由曼迪傳播引進，是日本巡迴展在海外的第一站。展覽以「—當我改變時，Kitty也跟著蛻變—」為主題，帶領觀眾重新感受Kitty的百變魅力。現場將呈現Hello Kitty 展覽史上最大規模的週邊商品展示，從經典設計到珍藏逸品一應俱全；更邀請多位個性藝術家跨界合作，創作出獨具風格的藝術聯名作品，展現Kitty多面的時代樣貌。展區也規劃了原創影像內容與互動式拍照點，粉絲不僅能沉浸於Kitty的可愛宇宙，更能透過影像與實體場景體驗她與世界一同成長的故事。

整理今年初春甫剛在日本沖繩縣立博物館・美術館結束的展覽現場照片，與展覽亮點帶Kitty粉絲一起搶先看！關於「Hello Kitty展 —當我改變時，Kitty也跟著蛻變」售票情報更多活動資訊，請密切關注曼迪傳播官網及粉絲專頁公告，展覽實際展示規劃以台灣主辦方的資料為主。

展覽以Hello Kitty經典配色和形象作為主視覺設計。圖／沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）官網與官方社群貼文 展覽入口處設計。圖／沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）官網與官方社群貼文 初代Hello Kitty玩偶。圖／沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）官網與官方社群貼文

Hello Kitty標誌性蝴蝶結與半世紀來周邊商品展示區。圖／沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）官網與官方社群貼文

Hello Kitty展的展示。圖／沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）官網與官方社群貼文 Hello Kitty展的展示。圖／沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）官網與官方社群貼文 Hello Kitty展的展示。圖／沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）官網與官方社群貼文

展覽內有可愛的大型拍照打卡景點。圖／沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）官網與官方社群貼文

匯集了多位藝術家以「Kitty&Friends」為題材所創作的插畫作品。圖／沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）官網與官方社群貼文 匯集了多位藝術家以「Kitty&Friends」為題材所創作的插畫作品。圖／沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）官網與官方社群貼文

展覽資訊： Hello Kitty展 — 當我改變時，Kitty也跟著蛻變 —

時間：尚未公布

地點：尚未公布

主辦：曼迪傳播