國美館2025台灣美術雙年展定題「黑水」 首波藝術家名單搶先曝光

國立臺灣美術館主辦的「2025台灣美術雙年展」，預計將於今年11月15日星期六開展，本屆展覽由國美館副研究員賴駿杰擔任策展人，賴駿杰長期關注影像與文字之間的關係、動態影像及策展研究，特別致力於找尋藝術史書寫的「晦暗面」，從黑色、恐怖、幽魂等歷史中斷機制出發，藉由策展與研究實踐，書寫另一種面貌的臺灣藝術史。

國美館策展人賴駿杰 Jay Chun-Chien LAI副研究員。

回顧上一屆「2022台灣美術雙年展」，國美館邀請策展人徐文瑞與張懿文共同組成策展團隊，引導藝術家與觀眾一同探討人與人、人與其他物種及世界生成過程的關係，並挑戰傳統社會框架以及自然與文化的既定範疇，思考宇宙論與認識論的多元可能。睽違三年，「2025台灣美術雙年展」回到機構內，停泊在重建臺灣藝術史的渡口中，回視臺灣藝術史書寫中少有被梳理、述說的議題。

本屆主題為「黑水」，取其陰暗且潛伏之意象，隱喻著臺灣歷史中關於遷徙、離散，與多重殖民的恐怖經驗。臺灣這片海域，既是來者的渡口，也是去者的幽徑；既是貿易與殖民的通道，亦為暴力與記憶的場域。透過當代藝術的視角，「黑水」將重新檢視歷史中「抵達」（arrival）、定居（settlement）與「臨來」（Arrival-becoming）的各種狀態，身分如何在其中不斷地遷徙又重構？歷史又如何在恐懼與遺忘中被重塑？策展人借鏡解殖理論學者瓦爾特・米尼奧羅（Walter D. Mignolo）提出「晦暗面」（darker side）的概念與方法，重新審視臺灣戰後迄今的歷史書寫與藝術表達。

今年雙年展邀請涵蓋錄像、空間裝置、聲音裝置、平面作品、攝影、文件檔案、觀念藝術等多元形式之創作，共同勾勒暗潮湧動之「黑水」下意識形態、符號象徵、虛構與非虛構敘事間的交錯狀態。首波公布的參展藝術家，包括李立中、吳梓安、吳家昀、袁廣鳴、高俊宏、郭佩奇、郭悅暘ljalje’elan patadalj、陳雯俐、許家維及藍仲軒等人。

李立中，《Pontanus的日誌本11 大肚王國》，2025，講述表演（錄像回放）、書寫、油畫、攝影、舞台道具（展覽物件），尺寸依場地而定，藝術家提供。 此為2024年9月15日於台江文化中心講述表演《蓬塔努斯與大港》之展場現場。此次參展2025台灣美術雙年展作品為全新製作，圖片所示舊作僅供參考。 吳梓安，《此岸：一個家庭故事》，2020，實驗電影與空間裝置，尺寸依場地而定，藝術家提供。許博彥攝影，照片由臺北市客家文化基金會提供。 吳家昀，〈無界之地〉，2022，攝影、複合媒材，尺寸依場地而定，藝術家提供。

袁廣鳴，〈日常戰爭〉，2024，單頻道錄像，10分33秒，藝術家提供。 高俊宏，〈我以為那是我最後一次所見〉，2025，尺寸依場地而定，藝術家提供。 郭佩奇，《粉紅軍艦 II：沉沒世界》，2025，AI錄像與空間裝置，尺寸依場地而定，藝術家提供。

跨媒材的參展藝術家組合，將為觀眾提供不同層次的視覺想像。值得一提的是，李立中、高俊宏及藍仲軒將為本展創作全新作品，吳家昀、陳雯俐等則帶來首次於臺灣展出的作品，觀眾亦可在展場欣賞到袁廣鳴代表參加第60屆威斯尼雙年展臺灣館的〈日常戰爭〉等精彩作品。此外，2024年南島國際美術獎首獎得主郭悅暘ljalje’elan patadalj、2021台北獎優選得主吳梓安，及以AI創作見長的郭佩奇，也將為本屆台灣雙年展注入一股新穎的藝術浪潮。

郭悅暘 ljalje’elan patadalj，〈‘usavan ni ljalje’elan 拉勒俄嵐的渴望〉，2024，錄像裝置藝術，尺寸依場地而定，藝術家提供。 陳雯俐，〈在海的另一邊〉，2023，48頁（每本，共15本）、雙彩、大豆墨彩、版印厚書封、手縫頁，11 x 11 x 0.5英吋，藝術家提供。

臺灣藝術史的書寫長期受制於紀傳體與政權中心的觀點，往往忽略原住民藝術、群島文化、多族群記憶與跨國流動的面向。本展試圖透過「晦暗面」的概念，質疑並修正過往以大陸中心與政治變遷為主的歷史框架，並借助當代藝術家在臺灣多元文化場域與邊陲視角條件下所突顯的、犀利且富含深意的創作實踐，提出另一種理解臺灣藝術史的路線。展覽並包含原住民當代藝術、移工生活、後冷戰帝國主義、數位霸權等議題，藉此重新詮釋臺灣藝術史書寫的發展脈絡。而本屆主視覺設計則以暗流湧動的水面結構，營造水與氣泡在縫隙間滲透、流動的姿態與潛藏的複雜層次，呼應策展題旨關於臺灣之為群島的歷史流變與陰暗面向。

許家維，《在聖堂裡的一場演出》，2021，三頻道錄像裝置，16分40秒、3分53秒、6分40秒，藝術家提供。 許家維，《和平島故事》，2008，單頻道錄像裝置，12分40秒，國立臺灣美術館典藏。

藍仲軒，〈靶紙的飛行時間〉，2021，靶紙，尺寸視場地而定，藝術家提供。 此為2022年於韓國水原國際藝術節展出現場，此次參展2025台灣美術雙年展作品為全新製作，圖片所示舊作僅供參考。

「黑水―2025台灣美術雙年展」將於今（2025）年11月15日開展，展覽籌備工作正密集進行中，更多參展藝術家名單與計畫內容將陸續公布，敬請持續關注國立臺灣美術館官網（https://www.ntmofa.gov.tw/）或社群以獲得最新資訊。

展覽預告： 「黑水―2025台灣美術雙年展」

展覽時間：2025年11月15日至2026年3月1日

開放時間：週二至週五09:00～17:00；週六、週日09:00～18:00（週一休館）館址：403414臺中市西區五權西路一段二號