杭州工藝博物館「洋陽傘傘」跨越時尚、工藝美學的中西交流史

中國杭州夏季與台灣一樣多雨潮濕，尤以工藝頂級的西湖綢傘享譽國際。但在歷史長河中，傘不只是遮雨遮陽的工具，更承載了權力、時尚與文化交流的故事，更是一抹移動的風景。杭州工藝美術博物館推出「洋陽傘傘——從陽傘到洋傘看中西文明的交流互鑒」特展，即日起至10月13日精選160餘件展品，帶領觀眾從西洋傘具的源起一路走到近代中西交會，感受傘下文明交流與工藝美學。

認識杭州工藝美術博物館

展覽地點位於杭州拱宸橋西歷史街區，這裡是中國大運河最南端的重要地標。館群由杭州工藝美術博物館與中國刀剪劍、傘、扇博物館組成，建築由原運河沿岸的老廠房、倉庫改建而成，見證近代民族與紡織工業的發展。自2009年對外開放以來，博物館以工藝美術為核心，結合歷史文物收藏、工藝大師與非遺傳人的展示，以及多元公共活動，已成為運河文化與杭州城市文明的鮮活記憶，也是傳統與現代融合的重要文化場域。

杭州工藝美術博物館。圖／維基百科 圖／杭州工藝美術博物館官網

本次展出杭州工藝美術博物館規劃精選110餘件館藏，聯合中國絲綢博物館、杭州舒蓮記扇莊、麗水市海歸外銷瓷博物館、達子工作室4家借展單位提供的50餘件展品，共計160餘件展品，從傘的起源、形制演變到跨文化互動，帶領觀眾走入一場別開生面的歷史之旅。

圖／杭州工藝美術博物館官網

四大展區亮點與歷史意義

展覽以四個單元梳理西洋傘的歷史與文化意涵。前兩大展區「傘亮登場」與「傘漫生活」，帶領觀眾認識傘自宗教、王權象徵逐漸轉為女性專屬時尚配飾的過程，以及隨工業革命與社會潮流而衍生的多樣化樣式，標示著陽傘進入19世紀後，成為女性身份與審美趣味的象徵。後兩大展區「傘現華章」與「傘耀東方」，則聚焦西方陽傘如何融入中國元素，展現歐洲社會對「中國風」的熱情；同時，西方「洋傘」輸入中國後，促使近代傘業從模仿到自主創新，反映民族工業追求自強的歷程。整體布局既展現物質文化的精緻美感，也涵蓋中西文明交流的歷史深度。

圖／杭州工藝美術博物館官網

圖／杭州工藝美術博物館官網

圖／杭州工藝美術博物館官網

(左起)印有東方花卉樣式的鈎傘、銀雕刻福字柄尼龍面直杆陽傘。圖／杭州工藝美術博物館官網

傘不僅是遮陽工具，更是一抹移動的風景。圖／杭州工藝美術博物館官網

紫色波紋面象牙折疊杆陽傘。圖／杭州工藝美術博物館官網

角柄酒紅色拼接蕾絲傘面直杆陽傘。圖／杭州工藝美術博物館官網

沉浸展區與設計特色

此次特展不僅有各式材質造型的展品之外，展場設計也暗藏許多巧思。展廳以淺咖、米黃、淺紫、天青等色調佈置，讓歐式藝術與中國元素相互共鳴呼應，空間設計上，展區也適時增添歐式拱門造型與中式仙鶴、松樹元素裝飾，讓觀眾彷彿穿梭於19至20世紀的時光長廊。

例如，館內設置「玫瑰花園」沉浸式拍攝區，配合羅馬柱、復古馬車與天使雕飾，讓人如置身《茜茜公主》場景；「洋陽傘傘照相館」則還原19世紀影樓氛圍，搭配中西風格結合的拍照打卡熱點相當吸睛。此外，每個展區都會有獨立中島展櫃，這些展櫃除了內部展示著經典西方女性洋裝，呈現陽傘的穿搭時尚之外，對照各區主題，展櫃華美造型多元，宛如小型建築，包含歐式花園、拱門造型、古亭造景等等與中式格柵，創造出完整而進的空間效果。還有以傘骨為靈感設計壁龕，透過燈光突顯傘面紋理與工藝細節，也大大升級觀眾的觀展體驗，更讓歷史與時尚在場域中真正「活」起來。

奧地利經典電影《我愛西施》(又名：茜茜公主)劇照。圖／杭州工藝美術博物館官網

圖／杭州工藝美術博物館官網

展內一隅。圖／杭州工藝美術博物館官網

中式風格的展櫃。圖／杭州工藝美術博物館官網

展內一隅。圖／杭州工藝美術博物館官網

透過上百把陽傘故事，映照出千年歷史軌跡，觀眾不僅能欣賞19至20世紀女性時尚之美，更能窺見近代中西文明交流的軌跡，展期倒數一個半月，喜歡歷史愛好者、設計迷與藝文的觀眾親臨杭州工藝美術博物館，在暮夏細雨與傘影幢幢中，一同見證中西文明交會的獨特篇章。

「洋陽傘傘」展覽主視覺，提供民眾拍照互動設計的沉浸展區「洋陽傘傘照相館」。圖／杭州工藝美術博物館官網