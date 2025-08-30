從旗津舢舨到社會運動！攝影中心「致未來」線上展 重現台灣1980年風貌

1980年後的臺灣社會，在政治、經濟、文化等各個層面都在急速地轉化及變動，澎湖出生的攝影家謝三泰趕上了時代的風火輪，在這個臺灣社會運動最蓬勃的時代，他作為《自立晚報》的記者，投入拍攝這段重要的臺灣歷史，也在過程中，記錄下臺灣社會及邊緣深刻的人文風景。國家攝影文化中心典藏了攝影家謝三泰《走拍台灣》、《澎湖印記》、《街頭劇場》三個系列共22件重要作品，本年度特別邀請影像研究者及紀錄片編導鍾宜杰，將攝影中心典藏的謝三泰作品詮釋後轉化為「致未來：謝三泰紀實影像展」線上展覽。呈現一位攝影家為臺灣這塊土地未來的子民所留下的影像，同時也是這位攝影家為自己所留下的生命印記。

《走拍台灣》

謝三泰成長於澎湖，退伍後曾從事多種工作謀生，工作之餘他拍攝在臺灣各地的所見所聞，他的照片富含敏銳的觀察力，以誠懇面對被攝者與誠實面對自己的態度，自然而然地靠近社會底層與弱勢族群，紀錄拍攝這些經歷與生活點滴。這段期間他常將拍攝的照片投稿媒體，甚至有了自己的專欄。而這些影像之後大多收錄在他的《走拍台灣》攝影集之中。在此系列中我們可見到臺灣從山嶺到海角、從都市到偏鄉的各個角落，謝三泰希望透過影像記錄國家社會蛻變的過程。這些照片並非浮光掠影，每一張都能反映出時代的背景與社會意義。

《走拍臺灣》10︰〈中船〉 一條條的錨鍊鋪陳在地上，這些碩大的鍊條是輪船下錨用的，在大船進港後，平日用以固定巨大船身的鍊條，也需要好好保養，它們橫列在陸地上，等待被好好整理後，準備下一次的出航。

《走拍臺灣》04︰〈高雄旗津〉 1987年，旗津舢舨船上。 旗津原為高雄市西南部的沙洲半島，與鼓山、前鎮、小港等地隔高雄港相望。1967年為興建高雄港第二港口，截斷與臺灣本島相連處而形成島。1981年始興建過港隧道，1984年完工。由於過港隧道兩端均不在市區，居民長年以來，均以渡輪或舢舨船通勤往返旗津與鼓山之間。

《澎湖印記》

對於家鄉澎湖，是謝三泰自己熟悉的人、事、物，其實很難從中找到令他自己驚喜的觀看方式與快門瞬間，也很難跟熟悉的對象解釋自己在做什麼。2020年，謝三泰出版《鹹水煙—澎湖印記》，透過照片對讀者告解他三十多年來的澎湖鄉愁。這些照片有純樸漁村羞澀而堅韌的婦人、老實又剛毅的男人、還有靦腆且意氣風發的少年，這些人物的容貌與性格，隱晦地反映出謝三泰自己以及他思念的父母形影。硓𥑮石砌成的菜宅、路邊的黃牛、西嶼的墓塚，都是謝三泰生命中難以割捨的風景。澎湖的美，是這位近鄉情怯的遊子鏡頭下日常生活的點點滴滴。

《澎湖印記》09︰〈蒙面女〉 2004年，湖西青螺。 咾咕石是澎湖人對珊瑚礁石灰岩的稱呼，為早期澎湖人常用的傳統建築材料。澎湖地勢平坦，無高山阻擋，因而風大日烈。早期澎湖婦女多半會在農閒時打零工補貼家計。婦女外出勞動時，會以布巾蒙面，藉以遮日擋風，成為澎湖婦女的特殊文化。咾咕石則是常用來築牆擋風，保護家戶菜園裡的作物，稱之為「菜宅」。菜宅有時亦會使用澎湖常見的玄武岩搭建。

《澎湖印記》07︰〈風櫃〉 1991年，馬公風櫃。 本作品是攝影家謝三泰外甥結婚當日所拍攝。男方就住在澎湖風櫃洞前，當日迎娶拜堂後，謝三泰為跳脫傳統在門庭前合影的喜事照片，決定請男方家人到風櫃洞旁的玄武岩石岸拍攝一張全家合影。

《街頭劇場》

謝三泰在30歲時擔任《自立晚報》攝影記者，這個工作讓他實現透過相機紀錄這塊土地與人民的理想，許多他個人經典且重要的照片，都是在這個時期完成。1980年代是臺灣社會運動最蓬勃的時代，他終年在全臺各地的街頭拍攝，這些社會運動就像以街頭為教室，為社會大眾上了一整個政治民主學程。對謝三泰而言，這些社會運動如劇場一般，每一次的抗爭遊行，透過充滿戲劇張力的衝突與對峙，既表達嚴肅的抗爭議題，也展演出浪漫的政治理想。

〈還我客家語遊行〉 1988年，立法院前。 本作品為1988年客家族群發起還我客語運動遊行，遊行隊伍行至立法院前，要求立法還予客家族群權益。畫面中客家族群帶著孫文肖像，強調國父亦為客家人，應尊重國父的母語文化。

謝三泰記錄了1980年代後臺灣的蛻變，其影像傳達的是他誠懇忠實的心態下，按下快門後所呈現的決定瞬間，他的照片反映了人生，以及對尋常勞動者的貼近與同感，他讓我們知道，他的影像所呈現這段歷史並不遙遠，也不該遺忘。誠如他所言，「當年所拍攝的影像，是留給未來的人。」我們曾走過戰後農業時代的貧窮，也正享受經濟富裕的成果。他誠懇面對這段過往，將近五十年來不斷地記錄家鄉、記錄臺灣。國家攝影文化中心誠摯邀請讀者們，透過本次「致未來：謝三泰紀實影像展」，重新認識臺灣這塊土地的各種風貌。

「致未來：謝三泰紀實影像展」線上展覽 主視覺。圖／攝影中心官網