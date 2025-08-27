兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》匯集美日臺黃金陣容週五登場

兩廳院夏日爵士節慶樂團（以下簡稱「節慶樂團」）被譽為全臺金曲實力最堅強的爵士樂團。今年8月29日（五）晚上，來自美、日、臺的各方爵士好手將再度集結國家音樂廳，帶來金寶電子藝韻饗宴兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》音樂會，準備為全臺爵士樂迷再現由小號手邁爾士掀起的「酷派爵士」（Cool Jazz）浪潮！

作為2025兩廳院夏日爵士於國家音樂廳內的壓軸演出，今年的節慶樂團加入更多元的音樂風格和演奏編制。除了音樂總監麥可．摩斯曼（Michael Mossman）將以他擅長的拉丁與搖擺風格，改編經典專輯《酷的誕生》曲目；小號手魏廣晧與薩克斯風手楊曉恩，也將各自獻上兩首全新編曲，以獨特編制呼應酷派聲響。獲葛萊美「十大爵士新秀」殊榮的旅美鐵琴手魯千千，今年更首度加入，為演出增添神祕又冷豔的音色。

音樂總監、小號、編曲、作曲｜麥可．摩斯曼 Michael Mossman。圖／國家兩廳院提供，攝影：張震洲

國家兩廳院副總監許美玲表示，節慶樂團作為兩廳院夏日爵士的「定番」節目，每年都會用輕鬆有趣的演出主題，帶領我們認識爵士樂歷史上最重要的傳奇樂手和音樂風格；對於許多首次接觸爵士樂的觀眾來說，這是最好的敲門磚。謝謝音樂家們多年來一直致力推廣，讓我們聽見爵士樂的多元風貌。

國家兩廳院 副總監｜許美玲。圖／國家兩廳院提供，攝影：張震洲

高手雲集翻轉樂壇 反叛精神匯聚酷派經典

兩廳院夏日爵士節慶樂團由小號手魏廣晧擔任製作人，麥可．摩斯曼擔任音樂總監與小號手，集結臺灣鼓王黃瑞豐、薩克斯風手安東尼歐．哈特（Antonio Hart）、楊曉恩、李承育、長號手尼克．哈維爾（Nick Javier）、吉他手山田豪、鋼琴家許郁瑛、低音提琴手山田洋平、鼓手克里夫．阿蒙德（Cliff Almond）以及鐵琴手魯千千。

記者會現場演出照片。圖／國家兩廳院提供，攝影：張震洲 爵士鼓｜克里夫．阿蒙德 Cliff Almond。圖／國家兩廳院提供，攝影：張震洲

而回到一九四〇年代末，傳奇小號手邁爾士．戴維斯（Miles Davis）也曾召集薩克斯風大師傑利．穆勒根（Gerry Mulligan）等多位志同道合的爵士樂手，開啟一系列實驗性質的錄音。比起展現高超炫技的「咆勃爵士」，他們反其道而行，演奏旋律更加優美清晰、節奏更加沉穩內斂的爵士樂。這些錄音後來成為「酷派爵士」的濫觴，並彙集成《酷的誕生》（Birth of the Cool）專輯，翻轉當時大眾的爵士樂印象。

製作人、小號、編曲、作曲｜魏廣晧 Stacey Wei。圖／國家兩廳院提供，攝影：張震洲

邁爾士以靜制動的叛逆精神，正是節慶樂團今年致敬的主題。對此，年輕時曾與《酷的誕生》專輯原班人馬——傑利．穆勒根、李．康尼茲（Lee Konitz）同臺演出的摩斯曼認為，演奏酷派爵士所展現的「態度」至關重要。他解釋：「當你在演奏某段旋律線條時，人們聽到的其實是演奏者的獨特個性，而所謂『個性』並不需要張揚，也可以是內斂低調的。」而提到酷派爵士的音樂氛圍，魏廣晧則表示：「聽起來沉穩優雅，也非常涼爽，《酷爵士》絕對適合夏天聆聽！」

金獎編曲獨家鉅獻 多元編制呼應酷派聲響

為呼應小號手邁爾士掀起的酷派狂潮，今年節慶樂團準備了《酷的誕生》專輯當中的多首曲目，以及傑利．穆勒根、戴夫．布魯貝克（Dave Brubeck）和現代爵士四重奏（Modern Jazz Quartet）等酷派爵士重要樂手、團體的經典創作。這些曲目由曾獲葛萊美獎提名的摩斯曼重新編曲，將透過節慶樂團的完整十二人編制，帶領觀眾重新回到酷派爵士崛起的一九五〇年代。

值得一提的是，獲金曲獎肯定的小號手魏廣晧、薩克斯風手楊曉恩，這次也將獻上全新編曲，並以不同編制呈現。例如演出中將出現「無鋼琴四重奏」（Pianoless Quartet），這種特殊編制首見於傑利．穆勒根與「酷派王子」切特．貝克（Chet Baker）的合作——儘管少了鋼琴，樂手卻有更多即興空間，旋律線條也更顯清晰透明，成為酷派的重要聲響之一。如此巧思，相信能為樂迷帶來耳目一新的感受。

另一個不同於以往的聲響，則來自鐵琴手魯千千。現正旅居美國紐約的她，曾於2023年獲葛萊美獎「十大爵士新秀」殊榮，並於第34屆金曲獎獲得「最佳演奏專輯獎」。今年特別返臺並首次加入節慶樂團的黃金陣容，魯千千將透過鐵琴獨特的冷豔音色，為《酷爵士》畫龍點睛。

鐵琴｜魯千千 Chien Chien Lu。圖／國家兩廳院提供，攝影：張震洲

金寶電子邀請樂迷共享 酷派爵士享樂之夜

秉持「金寶響藝、文化永續」的核心精神，金寶電子首度支持兩廳院夏日爵士，獨家冠名贊助「金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」。集結臺、日、美好手，以全明星編制帶領觀眾重返爵士樂的黃金年代。兩廳院特別感謝藝企夥伴金寶電子鼎力支持，共同發掘臺灣爵士的靈魂之聲，為觀眾呈現「爵」對自由的夏夜盛會。

金寶電子長期關懷社會及投入文化永續發展，本次更邀請30位來自金門的學生近距離聆賞國內外爵士名家演出。金寶電子總經理陳威昌表示：「文化藝術不僅承載著人文精神與歷史底蘊，更能啟發心靈、開拓視野。我們很榮幸能與兩廳院合作，共同打造一場融合經典與創新的爵士盛會。音樂是一種沒有國界的語言，正如同金寶電子在全球深耕般跨越疆界。我們期待透過藝術與企業的攜手，持續為社會注入更多美好與價值」」。兩廳院亦將持續與金寶電子攜手前行，帶來獨到品味的精彩藝文作品。

記者會現場演出照片。圖／國家兩廳院提供，攝影：張震洲

為致敬酷派主題，本次演出特別推出「酷派套票」，即購買兩張《酷爵士》票券享9折優惠，並加贈啟明出版社《爵士樂標準曲：總體曲目指南》6折購書優惠。而在本次演出開始之前，國家兩廳院也將邀請知名爵士樂評人兼廣播主持人蘇重擔任演前導聆講者，邀請樂迷共度一個又Chill又知性與的酷派爵士之夜。

金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》將於8月29日19:30在國家音樂廳演出，歡迎您搖擺入席。節目資訊詳見見兩廳官網與臉書社群查詢。

金寶電子藝韻饗宴兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》音樂會 主視覺。圖／國家兩廳院提供，攝影：張震洲

演出資訊 金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》

演出場次：2025/8/29 (五) 19:30

演出地點：國家音樂廳 演出人員：

小號｜麥可．摩斯曼 Michael Mossman、魏廣晧 Stacey Wei

爵士鼓｜黃瑞豐 Rich Huang、克里夫．阿蒙德 Cliff Almond

薩克斯風｜安東尼歐．哈特 Antonio Hart、楊曉恩 Shawna Yang、李承育 Lee Cheng-yu

吉他｜山田豪 Go Yamada

長號｜尼克．哈維爾 Nick Javier

鋼琴｜許郁瑛 YuYing Hsu

鐵琴｜魯千千 Chien Chien Lu

低音提琴｜山田洋平 Yohei Yamada ◎演出全長約120分鐘，含中場休息20分鐘。 ◎建議7歲以上觀眾欣賞。 ◎主辦單位保留節目異動權。