松山文創園區×松山高中再簽MOU 產學共創多元文化教育場域

松山文創園區與臺北市立松山高中因地緣相近，長年以來交流頻繁，已建立友好情誼，並在2020年正式簽署產學合作備忘錄。為延續合作基礎及深化合作內容，雙方分別由趙釧玲總監及林昇茂校長代表，於今年暑假再度簽署MOU（合作備忘錄， Memorandum of Understanding），持續發展參訪導覽、展演合作、課程開發等文化教育推廣活動，攜手拓展學生的多元學習場域。

松山文創園區趙釧玲總監與臺北市立松山高中林昇茂校長簽訂合作備忘錄合影。

松山文創園區自2011年開園以來，透過營運轉型而育成「文化資產再利用實踐場域」、「友善文創產業發展的基地」、「支持實驗創新的市場驗證」以及「成為市民的文化生活場域」四大核心價值，不僅帶動文化消費與文創產業發展，更成為臺北市重要的文化與教育基地。近年來，園區積極串進行產學合作與教育推廣，包含與鄰近中小學推動生態導覽及工作坊、提供大專院校學生實習機會與職涯培訓等，實踐場域永續發展與經營，形成城市文化發展與地方創生的良性循環。

2022年邀請松山高中學生至園區參加「禮物自造工作坊」活動。

松山文創園區提供展演平台，讓學生的創意能量走出校園，圖為松山高中學生於創意空間音樂演出。

步行距離不到10分鐘的松山高中，亦是松山文創園區交流密切的產學合作夥伴。園區曾協助松山高中舉辦台日師生參訪活動，介紹松山菸廠與在地文化；去年則提供園區英文導覽培訓，由松山高中受訓學生協助接待新加坡姊妹校師生，向國際推廣臺灣古蹟。此外，松山高中更特別於新生始業輔導課程中，安排高一新生徒步前往園區參觀，不僅讓青年學子親身感受園區的歷史建築與人文氛圍，後續還有機會透過學科延伸規劃走讀及參訪活動，進一步將文化場域轉化為學習教材。園區亦鼓勵學生將學習成果帶入文化空間，並提供展演平台，讓學生的創意能量走出校園，被更多民眾看見；今年9月13日，松山高中松山光影吉他社以及松籟樂創社將再度於巴洛克花園舉辦音樂快閃演出，為古蹟注入嶄新的青春活力。

展望未來，作為「文化資產再利用實踐場域」的松山文創園區，將持續與松山高中透過教育推廣、課程合作、社區參與等合作面向，共同拓展多元學習場域，期盼讓更多青年學子在城市核心的文化場域中，增加豐富的學習經驗、提升文創軟實力，為臺北注入更多創新能量。

松山高中高一新生本週至松山文創園區進行參訪。

松山文創園區於2023年協助松山高中舉辦台日師生參訪活動，介紹松山菸廠與在地文化。