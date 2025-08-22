新美館「關係場域：90年代新北文化地景」重返90年代，新北前衛藝術熱潮再現

新北市美術館（簡稱新美館）最新展覽「關係場域：90年代新北文化地景」自即日起至2025年12月21日開展！由策展人王品驊策劃，邀集王福瑞、吳瑪悧、林其蔚、姚瑞中、高俊宏、黃明川與劉振祥等七位藝術家共同參與。展覽透過檔案文件、館藏作品與藝術家全新創作，回望1990年代新北藝術現場的前衛能量，並在當代視野下重構屬於這塊土地的文化地景。

時代藝術能量再現

1992年至1997年間，伴隨「北縣美展」制度的改革，新北地區（原臺北縣）藝術生態迎來前所未有的活躍期。這段被譽為「20世紀末最大狂歡期」的時光，見證了環境藝術、噪音藝術、後工業藝術、垃圾藝術、宗教藝術節等多元創作型態蓬勃發展。藝術家們以極具實驗性與顛覆性的行動，衝擊既有藝術體制，並與地方文化、常民信仰、環境場域產生緊密連結，形塑出具有地域性與多元性的文化地景。

跨媒材呈現錢為藝術發展

本展回訪北縣文化中心1992-1997年的展覽史，並將這段前衛藝術發展進程重現於觀者眼前。參展藝術家橫跨攝影、影像、裝置、行為等多元媒材和調研訪談，其中王福瑞與吳瑪悧更重現其早期重要計畫的精神，以當代觀點重新詮釋場域與公共空間的關係；姚瑞中與高俊宏則透過影像與文本介入，探討90年代在地文化與政治語境的張力；而黃明川與劉振祥的影像紀錄，以及展覽策畫者陳文茜和簡明輝的訪談，則提供了那個時代最寫實的見證。

感受創作能量，思考當代藝術可能性

本展前期研究計畫由春之文化基金會獨家贊助，以支持新美館進行關於在地藝術史的深度研究與再現。開幕儀式上，春之文化基金會董事長侯玉書致詞時提到：「春之文化基金會一直相信，文化的價值在於連結過去與未來。『關係場域：90年代新北文化地景』展覽，讓我們一同回望90年代那段充滿創造力與勇氣的時光。當年的藝術家們不僅用作品改變了地方的文化面貌，更啟發了世代間關於自由、公共與地方認同的討論。我們希望透過此次支持，讓這段珍貴的藝術記憶被更多人看見、記住，並成為未來文化發展的重要養分。」

新美館賴香伶館長致詞時也表達感謝之意：「新北市美術館的使命之一，是保存與再現屬於這片土地的文化記憶。『關係場域：90年代新北文化地景』不僅是一檔展覽，更是一個時代的記憶。90年代的新北，藝術與社會緊密交織，產生了獨特而多元的創作樣貌。感謝春之文化基金會的獨家贊助，以及文化部的支持補助，讓我們能以系統性的研究、檔案整理與展覽策劃，將這段重要的藝術史重新帶回公眾視野。希望觀眾在參觀本展的同時，能感受到那份跨越時代的創作能量，也思考當代藝術與社會的更多可能性。」

以展覽連結過去與未來

新美館表示，本展不僅是一次藝術史的回顧，更是一場時代對話。透過重新連結檔案、作品與當代詮釋，觀眾將能理解90年代藝術如何回應當時的社會脈動，以及它如何對於臺灣當代藝術發展產生關鍵影響力，在今日依舊啟發創作與思考。同時，館方也表示，感謝文化部與春之文化基金會的鼎力支持，讓「關係場域：90年代新北文化地景」得以用更完整的研究能量與展覽規模呈現，推動在地藝術史的保存、再現與推廣，希冀透過展覽，重新連結檔案、作品與當代詮釋，觀眾將能理解90年代藝術如何回應當時的社會脈動，以及它如何對於臺灣當代藝術發展產生關鍵影響力，在今日依舊啟發創作與思考。

七位藝術家作品一覽

