萬物皆有戲！台北偶戲館「耍物仔」特展 首度聚焦物件劇場跨國交流

午後的陽光灑進台北偶戲館展覽入口大廳，開幕儀式的熱鬧響起，觀眾們在策展人也是台北偶戲館館長蔡易衛介紹中，從「耍物仔 Sńg mih-á物件劇場特展」紫色系主視覺展牆——開啟童年「扮家家酒」遊戲的邀請，也是一次跨越時空的旅程。自即日起至115年6月28日，位於台北松山區的台北偶戲館，將成為物件劇場的舞台，邀請大家看見生活中那些靜默的小物，如何在舞台上擁有聲音與靈魂。

「耍物仔」物件劇場特展主視覺，以拼貼風格呈現物件的奇幻世界。 圖／台北偶戲館 提供

從歐洲到台灣的物件之旅：跨越八國的舞台對話

物件劇場，源自1980年代的法國，至今在歐洲已發展出多元風貌。這次展覽匯聚來自法國、比利時、德國、西班牙、捷克、美國等八國的重要劇團，其中來自柏林的「復古未來主義劇團」更是遠道而來，把工業風與復古情懷融合在表演中，他們帶來作品《Mion mil》，透過在柏林的跳蚤市場二手商店尋找物件來創作，主要物件是一個發條兔子（非電池式），其走路的姿態和發條設計被認為很適合討論時間感和「hustle culture」（快速生活文化）。

復古未來主義劇團《Million Miles百萬哩》演出劇照 圖片來源©Retrofuturisten。台北偶戲館 提供

台灣的飛人集社劇團，與視覺藝術家歐佳瑞合作，以各自的專業共同講述台北的生活樣貌；囝仔人劇團則以「寄給某人的一段話」為文本出發，結合日常物件的拆解與再詮釋；藝術家高重黎帶來「物象書」系列作品，透過各種帶有工業時代感的歷史物件，構築出一座關於記憶、戰爭與影像觀看方式的裝置場域，等待有人走近，與它對話。

「飛人集社」團長石佩玉分享將日常物件轉化為生動的劇場角色。 圖／台北偶戲館 提供

萬物有靈，物件有情

開幕當天，台北市文化局長蔡詩萍眼神裡閃著笑意：「我小時候的玩伴，就是那個‘耍玩仔’，台灣人相信萬物有靈，所以看見物件在舞台上‘活起來’，會特別感動。」分享兒時「耍玩仔」的回憶，認為台灣文化深植「萬物有靈論」，因此對物件劇場格外有共鳴。他肯定偶戲館在有限預算下的創意策劃，讓展覽成為跨領域交流的平台。

策展人、台北偶戲館館長蔡易衛則回憶，2011年在土耳其偶戲節首次見到物件劇場，被日常用品搖身一變，成為舞台主角的魔力吸引。「物件不只是道具，它是生活的記憶庫。」，所以本次策展不僅介紹歐洲經典，也納入結合視覺藝術、即時影像等新作，讓「物」作為生活記憶庫的價值被看見。

策展人、台北偶戲館館長蔡易衛進行「耍物仔」特展導覽，分享物件創作的故事。 圖／台北偶戲館 提供

飛人集社劇團團長石佩玉則談到「睹物思人」的創作精神，以及物件承載人與情感的連結，並宣布8月與11月將舉辦物件劇場工作坊與國際演出，讓更多人參與、實驗與玩耍，讓更多人能「摸到」物件劇場的溫度。

台北偶戲館「耍物仔」特展開幕，台北市文化局蔡詩萍局長(第一排左四)，與台北偶戲館館長兼策展人蔡易衛（右四）、飛人集社石佩玉團長（右三）、北藝大戲劇學系耿一偉助理教授（右二）等與會藝術家及貴賓齊聚合影。 圖／台北偶戲館 提供

跨領域的物件美學讀本新書出版

「物件劇場的迷人之處，就是不去改變它，讓它自己說話。」《物的轉向，當代偶戲美學讀本》主編耿一偉教授這麼說。新書集結了台灣重要偶戲創作者，以及留學歐洲的學者經驗，涵蓋舞蹈、電影、美術、馬戲與街頭表演。耿一偉認為，這本書不只給孩子看，大人也能從中重新認識「物」的力量，就像在電影《重慶森林》中，梁朝偉對著肥皂說話，那是一種真實又詩意的存在。

從展場到日常的物件之旅 觀眾成為參與者

這場為期近一年的特展，不僅有靜態展覽，更串聯「Taipei Puppet Fest」、2025《ECHO偶計畫》、新書發表與駐館藝術家作品發表等活動，讓觀眾成為創作的一部分。8月的工作坊裡，參與者會被邀請用手邊的物件編織故事；11月，荷蘭劇團將帶來結合聲音與光影的物件演出。「耍物仔」特展包含表演、工作坊、新書發表等活動將陸續推出，詳細活動辦法及報名資訊請關注台北偶戲館官方網站(pact.taipei)或追蹤台北偶戲館Facebook及Instagram專頁(@puppetry_taipei)。——或許下一個登上舞台的，會是你家書桌上的那只舊馬克杯。

「耍物仔」特展展場一隅，以劇場式設計呈現各國藝術家的創作。 圖／台北偶戲館 提供

民眾專注欣賞「耍物仔」特展中的微縮模型，探索物件的劇場魅力。 圖／台北偶戲館 提供

本次特展是臺灣首度以物件劇場為核心的展覽，匯聚國內外創作者，激盪跨文化交流與共創能量，特展更串聯多方合作夥伴，獲得歌德學院（台北）德國文化中心支持公眾活動與職人交流工作坊。與飛人集社劇團2025《ECHO偶計畫》、中國信託文教基金會新舞臺藝術節合作公眾推廣活動，共同實踐偶戲實驗創作交流平臺的精神，為臺灣當代偶戲注入全新視野與活力

展覽資訊 「耍物仔 Sńg mih-á物件劇場特展」

展期｜114年7月25日至115年6月28日(逢週一休館)

開幕｜114年8月7日14:00，台北偶戲館2樓大廳

指導單位｜臺北市政府文化局

主辦單位｜財團法人台北市文化基金會 台北偶戲館