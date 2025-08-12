故宮100+舉辦免費講座，邀請民眾一窺百年院藏背後的知識脈絡
2025年，國立故宮博物院迎來100年院慶，台北外雙溪館舍開館一甲子60週年，以及嘉義南部院區開館10週年。預計在10月院慶月推出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」、「千年神遇──北宋西園雅集傳奇」、「皕宋──故宮宋版圖書觀止」，將以三大特展來慶祝院慶。
除此之外，故宮在北部院區舉辦「萬象交織：文物研究的回顧與展望」論壇。特別邀集院內研究人員，凝聚故宮學術研究精華，創造文物、歷史與時代的對話。研究人員將從不同專業、不同視角、不同的策展理念出發，重新思考博物館研究的意義與未來。
民眾若想知道故宮的文物研究在研究什麼？或想一窺百年院藏背後的知識脈絡？歡迎參與論壇，活動無需報名，免費入場，現場自由入座。
論壇訊息
「萬象交織：文物研究的回顧與展望」
日期：114年8月15-16日
地點：國立故宮博物院 北部院區第一展覽館B1多媒體放映室
◎無需報名，免費入場，自由入座
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言