故宮100+舉辦免費講座，邀請民眾一窺百年院藏背後的知識脈絡

「萬象交織：文物研究的回顧與展望」論壇（圖／國立故宮博物院）
「萬象交織：文物研究的回顧與展望」論壇（圖／國立故宮博物院）

2025年，迎來100年院慶，外雙溪館舍開館一甲子60週年，以及嘉義南部院區開館10週年。預計在10月院慶月推出「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」、「千年神遇──北宋西園雅集傳奇」、「皕宋──故宮宋版圖書觀止」，將以三大特展來慶祝院慶。

除此之外，故宮在北部院區舉辦「萬象交織：研究的回顧與展望」論壇。特別邀集院內研究人員，凝聚故宮學術研究精華，創造文物、歷史與時代的對話。研究人員將從不同專業、不同視角、不同的策展理念出發，重新思考博物館研究的意義與未來。

民眾若想知道故宮的文物研究在研究什麼？或想一窺百年院藏背後的脈絡？歡迎參與論壇，活動無需報名，免費入場，現場自由入座。

論壇講者（圖／國立故宮博物院）

8/15(五)論壇議程（圖／國立故宮博物院）

8/16(六)論壇議程（圖／國立故宮博物院）

論壇訊息

「萬象交織：文物研究的回顧與展望」
日期：114年8月15-16日
地點：國立故宮博物院 北部院區第一展覽館B1多媒體放映室
◎無需報名，免費入場，自由入座

