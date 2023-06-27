中華電信會員獨享！免費參加 「ChatGPT文案力」線上讀書會

AI工具時代來臨，許多媒體報導及網紅都在談論著ChatGPT能如何改變職場工作的方式。然而，許多人實際與ChatGPT對話時卻感到困惑，不知道該如何提出問題，或無法獲得滿意的答案，這讓許多上班族感到焦慮，擔心自己是否能跟上這股AI浪潮。

為此Hami書城特別在六月挑選《1分鐘驚豔ChatGPT爆款文案寫作聖經》電子書供月讀包會員免費閱讀，並與該書作者合作，定於6/27（週二）晚上19:30–20:30舉辦「ChatGPT文案力」線上讀書會，讓月讀包會員用更快速的方式學習如何與ChatGPT進行更有效的互動，並提升自己的文案創作能力。

除了Hami書城既有用戶可免費參加外，這場線上讀書會也將特別開放給中華電信會員免費參加。活動當天只需下載Hami書城App並使用中華電信會員帳號登入，即可透過App內的好康專區進入直播連結。Hami書城既有用戶如無法參加當日直播，可另行觀看直播錄影回放，並獲得線上讀書會的分享簡報；非Hami書城用戶只要在六月底前申租Hami書城月讀包，或在Hami書城購買《1分鐘驚豔ChatGPT爆款文案寫作聖經》電子書，即可觀看直播錄影回放，或獲得線上讀書會的分享簡報，詳情請見Hami書城活動說明。

直播活動中將介紹「AI寫作的觀察重點」及「如何有效設計提問」讓你獲得想要的回答，無論您是從事行銷、廣告、或是文字創作相關工作，這場讀書會都將為您提供寶貴的知識和實用的技巧。

除此之外，為迎接暑假到來，Hami書城月讀包的限時下載區，也將於七月推出「夏日小說節」暑假期間週週推出熱門人氣的文學小說，包含百萬影視小說首獎作品《八尺門辯護人》、《神明便利商店2》及《二手書店店員日記》等，讓月讀包會員在暑假期間有不同的閱讀主題。

針對還未訂閱Hami月讀包的民眾，同時推出前兩個月49元的暑假特惠方案，若是中華電信的門號會員則還可到線上門市選購前兩個月19元的新嚴選方案，鼓勵民眾在暑假期間也要持續保持閱讀好習慣。優惠詳情請搜尋 Hami書城官網。

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