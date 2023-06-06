「本土劇女神」曾莞婷主演恐怖國片《化劫》將上映！閱讀靈異天后「笭菁」原著抽電影票與原著小說

台灣國片強檔不斷，改編自本土真人真事的恐怖電影《化劫》，即將於6月21日上映！改編自華文靈異天后笭菁暢銷同名小說，不只是她首部影視化作品，同時將讀者最愛「禁忌系列」宇宙觀搬上大螢幕！udn旗下「琅琅悅讀」、「讀創故事」與笭菁工作室、双喜電影共同合作，推出贈書、抽電影票、笭菁原著書系閱讀優惠，邀請大家透過看書及電影，一起沉浸在笭菁筆下讓人毛骨悚然的恐怖氛圍之中！

曾獲博客來、金石堂年度暢銷作家，笭菁寫作經歷逾20年，擁有大量出版創作以及死忠讀者，目前出版著作超過200本，作品主題多元，包含言情、勵志、恐怖驚悚等等，其中最擅長、創作產能最高，也是最受讀者喜愛的就是靈異故事，又被封為「華文靈異天后」。代表作有：陳小美系列、禁忌系列、異遊鬼簿系列、都市傳說系列、百鬼夜行系列等等。驚悚系列創作不只備受讀者肯定，2017年曾受邀執筆替赤燭遊戲著名解謎IP《返校Detention》續寫驚悚小說《返校─惡夢再續》，成功賦予遊戲中的校園鬼故事全新驚悚魅力。

此次改編為電影的正是「禁忌書系」（延伸閱讀：生活中的恐怖禁忌，有哪些你曾經碰觸而不自知？）中的第四本《化劫》，改編自真人真事，單本可獨立閱讀，同時埋藏同書系的發展伏筆。創作取材自台灣民間一種消災解厄的儀式，電影講述王舒雅（曾莞婷飾）為了救回早夭的女兒誤信謠言，亂拜陰廟慘撞邪，丈夫趙友志（黃騰浩飾）為了救回妻子不惜拉身邊無辜的人下海，自己也為此付出代價。姪女王羽凡（雷嘉汭飾）一心想要把姑姑救回來，與高中同學主角阿呆（黃冠智飾）跟小胖（劉子銓飾演）聯手組成「打怪三人組」。故事設定不只保留青春校園元素，同時又以貼近台灣人熟知的宮廟與生活元素相輔相成，使電影從畫面視覺到氛圍營造，跌宕驚奇，令人不寒而慄！

「禁忌書系」共有6本，部分內容互有關聯但單本也能獨立閱讀，享受不寒而慄的恐怖氛圍。（圖／udn讀書吧）

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