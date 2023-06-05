紀念劉以鬯先生105歲誕辰 聯合文學出版作品集&文學電影《1918》特映會

文／聯合文學編輯部

書名：《酒徒》 作者：劉以鬯 出版社：聯合文學 出版日期：2023年05月22日

《酒徒》主角是一位職業作家，雖滿腹理想壯志，卻受時下所困；一心想要撰寫嚴肅、前衛的文學，並支持好友在艱難的環境中出版《前衛文學》刊物，卻遭遇自己的劇本創作被瓢竊，平日靠大眾流行的武俠小說、甚至色情小說的稿費糊口。內心無法認同自己迎合大眾、為了生存而成為寫稿機器，更因理想難以實踐，諸多的生活痛苦下，借酒澆愁，卻在酒醒後對世界更加厭惡。

意識流的書寫，深刻細膩的描繪出角色的痛苦心境和糾結難耐，如同醉意讓人放大自身的所有感覺；此外，更能藉小說看到作者對時代的批評、文學的評論；如電影蒙太奇（Montage）的手法，不著重在在明確的故事發展，最後卻能在片段零碎的情感中，讀到一個時代的氛圍、一個產業的艱難。

書名：《島與半島》 作者：劉以鬯 出版社：聯合文學 出版日期：2023年05月22日

本書是激發導演王家衛拍成著名電影《2046》原型。

《島與半島》寫於一九七三年，這一年遭逢香港股市史上最慘重的股災，恆生指數於一年內大跌超過九成，導致數以萬計的市民破產。經濟重創、石油危機、限水限電、物價飛漲、失業、治安惡化，讓這一年的香港從天堂滑落到地獄。而在媒體的煽動下，民眾的恐慌加劇，也出現瘋搶物資的亂象。劉以鬯透過描繪主角沙凡一家的日常生活，為觀眾提供了一扇窺視這座城市的窗戶，呈現了七○年代下的香港社會。

原書有六十多萬字，成書時，劉以鬯大刀刪去五十多萬字，成為更精練的版本，《島與半島》本書也是首次在台灣出版。

（圖／聯合文學提供）

活動訊息分享 紀念劉以鬯先生105歲誕辰 聯合文學版「劉以鬯作品集」《酒徒》《島與半島》發布 & 劉以鬯文學電影《1918》特映會 日 期：2023年6月9日（五） 時 間：晚上7:00-9:00 映後交流：黃勁輝（本片導演） 主 持：周昭翡（聯合文學總編輯） 免費活動，歡迎參加。 報名連結：https://reurl.cc/WG3l0e 主辦：聯合文學 協辦：目宿媒體·敏隆講堂 劉以鬯《酒徒》聯合文學版已全台上市、《島與半島》全新出版同時發行。