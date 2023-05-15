泰國最強《哈利波特》繪師！新作繪《霍爾的移動城堡》書封設計 美出新高度

2020年適逢暢銷小說《哈利波特》出版20週年，泰國自由插畫繪師 Arch Apolar所設計封面曾被網友列為「心中第一」插畫家！今年他再次挑戰經典著作，操刀繪畫新版泰國版的《霍爾的移動城堡》小說封面，令人驚嘆不已的精緻奇幻畫風，透過Instagram reels發布，內容除了一如既往細緻繪圖風格外，還有一些出版幕後的工作畫面，包含打樣校對紙張色彩、機器規律產印的療癒過程，短短三日即累計超過16.3萬人瀏覽影片，讓世界各地的愛書迷熱血沸騰，引起一股新的奇幻風潮席捲出版界。

本書原著作者，英國作家黛安娜·韋恩·瓊斯（Diana Wynne Jones，1934/8/16—2011/3/26）她最擅長創作適合小孩子閱讀的故事，並且以圍繞「魔法」主題為時空背景居多，其著名作品有《魔法師豪爾》系列、《奎師塔門西的眾世界》系列、《道爾馬克四重奏》系列等等。而她於1986年發表的經典奇幻小說《魔幻城堡》(Howl's Moving Castle），更助她於1986年奪下波士頓環球報號角書獎，不過這部作品最廣為人知版本，還是2004年由宮﨑駿執導，由吉卜力工作室製作改編成的日本動畫電影《霍爾的移動城堡》，不只獲獎提名，更是抱走許多國際最佳動畫大獎等各項動畫大獎，足見成功改編作品對於原著小說的擴散力及影響力！

較廣為人知的《霍爾的移動城堡》是出品自吉卜力工作室出品的動畫電影版本。圖／吉卜力工作室

目前泰版原著書封設計已進入打樣校對階段，當時泰國出版社Words Wonder Publishing邀約繪師 Arch Apolar繪製封面，自去年2022年8-9月開始預購就引起蠻多關注與討論度，當時的首波預購搶先公布一系列精美設計與週邊，包括書封、精裝書盒、立體紙雕、塔羅牌等等，細節滿滿又華麗絢麗的設計圖稿，讓一眾粉絲敲碗期待！這次作品即將出版上市，繪師透過Instagram reels短影片分享，短短三日即累計吸引2.5萬粉絲互動及留言，目前該影片累積觀看人次已超過16.3萬，不只動態方式呈現精美設計風格，同時也揭露出版品幕後印刷的校色過程，更有不少網友表示，「就算看不懂泰文，但也願意為了這個設計封面跨國購買收藏！」

其他網友也紛紛留言大讚「哪裡可以購買這個？🔥🔥」「太令人驚嘆了」「我一直在等我的預購。超興奮!!」「我希望黛安娜(原著作者)還活著，看看她的小說變得多棒。」「會有英文版嗎??? 這是大師級傑作！」。

完整影片內容：

泰國的繪師Arch Apolar最新釋出貼文展示，他的最新繪畫作品，目前已進入打樣校對階段，除了療癒印刷畫面，還有各種驚豔四座設計與週邊製作過程。（圖／翻攝自Instagram帳號＠apolar.arch）

泰國版奇幻小說《霍爾移動城堡》的書封。（圖／翻攝自Instagram帳號＠apolar.arch）

泰國的繪師Arch Apolar。（圖／翻攝自Instagram帳號＠apolar.arch）

精裝書盒以及小說書背設計。（圖／翻攝自Instagram帳號＠apolar.arch）

故事中重要角色火魔卡西法。（圖／翻攝自Instagram帳號＠apolar.arch）

精裝書盒側面還有兩款不同的立體紙雕設計。（圖／翻攝自Instagram帳號＠apolar.arch）

眾多週邊還有霍爾故事有關的卷軸地圖。（圖／翻攝自Instagram帳號＠apolar.arch）