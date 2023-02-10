「創作小說就像釀酒」華文推理鬼才陳浩基13年釀出《魔蟲人間》！

文／奇幻基地編輯部

《魔蟲人間1》的前身是12年前出版，輕薄的小尺寸便利商店讀本《魔蟲人間》，與陳浩基獲島田莊司推理小說首獎得獎作《遺忘‧刑警》同於2010年初完成。和本格推理作品《遺忘‧刑警》不同的是，《魔蟲人間1-2》更像是偽裝成推理小說的恐怖小說，這樣的多類型結合性，更被冬陽評論為宛如「薛丁格的貓」介於架空奇想與常理現實間的「疊加態」小說。

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國際書展期間Readmoo訪問陳浩基（圖／奇幻基地出版提供）

然而，多類型融合也不是作家把很多東西加在一起這麼簡單。陳浩基坦言，不同類型疊加有些困難，哪個類型是主體也很重要「比方說科幻推理有科幻跟推理元素，但不一定是這麼簡單把兩個元素放在一起，前者和推理科幻小說是不一樣的。」若是科幻推理小說，背景、知識的描述很重要，最後才是怎麼用這些元素做一個推理過程。反過來說如果是推理科幻小說，因為主體是科幻小說，所以不一定要講這些前提。

談到書中故事情節、人物的創作，陳浩基則說，已經想好了大致的故事走向才會創作故事，經過多年創作後越發加重視角色的個性和人物描寫。創作時更會設定角色的價值觀、想法與個性，把角色當成一個人慢慢培養、相處。陳浩基說：「角色其實是一個人，就像剛出生的寶寶，你想他將來去做工程師、去做醫生。但是（若只有這樣的設定）他不是一個人，你只是想他的職涯發展。」

除了對角色的深度刻畫造就了「有人味」，有喜怒哀樂的角色外，他更花時間研究背景調查。陳浩基說「創作小說其實有一點像釀酒，需要一些時間慢慢把一個點子寫出來。」直言想清楚後慢慢寫出來和直接寫出來感覺完全不一樣。

最後陳浩基也回應了《魔蟲人間》系列是否有系列作的提問，更大方分享紀錄在平板中的《魔蟲人間3》靈感紀錄。他說，「差不多已經想好最後的大方向，有哪些事情發生在某些角色身上，已經想到了。但是我覺得現在很快寫出來不太好，不好看。」

《魔蟲人間1-2》新書實體照（圖／奇幻基地出版提供）

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