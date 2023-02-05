2023台北國際書展／從《偽魚販指南》到《雪卡毒》: 我是魚販也是作家，我是林楷倫

曾獲林榮三文學獎短篇小說獎首獎的林楷倫，2月4日帶著他第一本非虛構作品《偽魚販指南》以及知名小說著作《雪卡毒》，用幽默詼諧的方式向讀者們介紹自己的「賣魚郎」的生涯。林楷倫表示，自己將生活中的苦交給了文字，是文學讓他在37歲的生活中，每個時刻都是快樂，他也實現了自己。

生長在三代皆是魚販的家庭，林楷倫從在求學階段就沒受到認同，更在娶妻生子階段被嗜賭的父親不斷借錢，林楷倫開始領悟到他不需要受親情枷鎖，而放棄自己的夢想，便離開原生家庭，創立金多蝦商行，並開啟了他的副業-作家。

《偽魚販指南》 作者：林楷倫 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年3月28日

林楷倫起初不理解的是，魚販是能夠快速識別且認識多數魚種類的商家，但大眾卻不見得將魚市販售視成是一項專業，因而寫下《偽魚販指南》，他透過第一視角帶領讀者走進市場生活：漁業的生態、何謂魚市內外行穿搭，甚至透過客人的眼神，就能猜想出對方當晚餐桌上的菜色，並將經驗及市場知識毫不保留的與讀者分享。

而2022年出版的《雪卡毒》，則是透過故鄉雪卡毒致死事件，以台灣東北角漁港為背景原型，寫下漁民那不被看見的黑暗生活。林楷倫也說，有一天，也會開始撰寫原生家庭更深的故事，雖然對原生家庭抱有怨恨，但自己的文字中卻也包裹著對家庭的愛。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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