2023台北國際書展／從低谷走向自我饒恕 Peter Su首場新書見面會

在臉書擁有76萬粉絲人氣的暢銷作家Peter Su (本名蘇世豪) ，今(4)日受邀在台北國際書展舉辦台灣首場《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》新書座談會，3年的低潮期讓Peter Su不斷在壓抑中摸索，他說「探討自我並沒有錯，每人都是一朵值得等待綻放的花」。

書名：《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》 出版社：是日創意文化有限公司／大和圖書

Peter在2016出版《如果可以簡單，誰想要複雜》造成網友熱議，排山倒海的謾罵一夜間襲來，諷刺他是位「寫廢話的作家」，Peter開始迷茫、懷疑、失去對自己的信心，他說，當時表面上裝做平常心，但內心卻非常難過，只不過都壓抑住了。

在網友的揶揄和謾罵下，Peter停下了作者一職，轉行去當外景節目工作者。Peter回憶起2017年的某次旅行，他看見了路邊一位聾啞人士在獨自畫畫，畫中的意象是光明且愉悅的，但當地人卻罵那位聾啞人士是「神經病」，那一刻Peter釋放了自己積累已久的情緒，他思考到，會不會每個人都是那位聾啞人士，只是在人生中做著喜歡的事，別人卻因為不理解，而任意的否定你。

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Peter從低谷走向了自我饒恕，於2018年出版了《在顛沛流離的世界裡，你還有我啊》一書，決定重新出發，去年底出版的《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》內容正是描寫陪伴Peter Su走過人生中的無數低潮，從低谷走向自我饒恕的路程。

Peter也回應網友口中的「廢話作家」，他說，「希望兩年後，這本書會成為各位讀者的『廢話』， 因為那時你不再需要它，你已經解決了你內在的問題，並學會傾聽並尊重你內在的感受，不再壓抑自己」。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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