2023台北國際書展／睽違3年！ 凱特王返台粉絲見面會

時尚部落客、作家凱特王（Kate Wang）睽違3年，2月3日終於現身台北國際書展與紛絲見面，講座現場早早就被讀者擠爆，座無虛席。整場會談就像凱特王與朋友們的下午茶聚會，從過去、現在到未來，講述著人生階段的種種境遇及考驗，同時引導讀者在迷惘中找到自我。

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凱特王的職業生涯橫跨多方領域，從專櫃到時尚編輯，再到電視台視覺設計、化妝造型師以及自媒體人，接著又以作家的身分與讀者們見面，凱特王笑著說，自己跨足多項領域，但是都離不開「美」。她著有《時尚，只是女人的態度》、《生為自己我很開心》、《網紅們》以及《像我這樣的女人，有時優雅，偶爾帶刺》等作品。

凱特王提及人生總會遭遇低潮，自己更曾經一次性的將自己的年假全請了，把自己關在家中數日，日夜顛倒的看著漫畫，以為這樣會因此過得快樂，但當凱特王回歸工作時，卻發現自己甚麼也沒有改變，但她卻重拾了面對生活的力量。所以當讀者問起如何面對低潮時，凱特王會說「就擺爛吧! 其實沒關係，沒事的」。

過去有粉絲會問起凱特王的未來規劃，她賣著關子的說，目前正面臨一個工作挑戰，是過去一直想做的事，但當時卻苦無門路，現在那個機會找上了自己，希望能夠試試看，除此之外，她表示之後也想開始創造一些短影音，與粉絲分享自己生活。

凱特王說，「沒有一種命運是完美的，我們能做的是去完美當下的選擇。沒人可以告訴你如何活成想要的樣子， 但你可以找出讓自己開心的樣子」。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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