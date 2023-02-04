2023台北國際書展／睽違三年！散文大師席慕蓉再現台北國際書展

透過文友間的對話，談一封封的手寫信所串連出一段人生軌跡。睽違三年的知名散文家席慕蓉與現任國家文化基金會董事長向陽連袂出席台北國際書展，一同向展區內的讀者揭開過去書信的面紗。

席慕蓉著作有詩集、散文集、畫冊及選本等六十餘種，讀者遍及海內外。近二十年來，潛心探索蒙古文化，以原鄉為創作主題。席慕蓉表示，自己喜歡以蒙古為創作題材，是因為與他們之間有血脈之間的聯繫。而她的詩作也被譯為多國文字。最新作品《執筆的欲望》收錄諸多珍貴手寫信紀錄。

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向陽表示，席慕容是台灣早期的課本作家，影響力非常大。早年向陽在自立晚報擔任編副刊，「那時就跟席慕容約稿，沒想到她就寫了稿子給我們。稿子的主題為生命的滋味，我拿到這個稿子非常的感動！」

（圖／台北書展基金會 提供）

後來向陽將「新世代散文大賞」編成了一本書，交給自立晚報出版，題目書名就叫做「生命的滋味」，希望透過席慕容老師的聖言，讓台灣新世代的散文能夠被看到。向陽強調，席慕蓉是把草原上的月光寫入詩裡頭的詩人，也強烈推薦大家，只要有關席慕容寫蒙古草原的詩都應該買！

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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