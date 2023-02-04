2023台北國際書展／睽違三年！散文大師席慕蓉再現台北國際書展

聯合新聞網／ 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

透過文友間的對話，談一封封的手寫信所串連出一段人生軌跡。睽違三年的知名散文家與現任國家文化基金會董事長連袂出席，一同向展區內的讀者揭開過去書信的面紗。

席慕蓉著作有詩集、散文集、畫冊及選本等六十餘種，讀者遍及海內外。近二十年來，潛心探索蒙古文化，以原鄉為創作主題。席慕蓉表示，自己喜歡以蒙古為創作題材，是因為與他們之間有血脈之間的聯繫。而她的詩作也被譯為多國文字。最新作品《執筆的欲望》收錄諸多珍貴手寫信紀錄。

（延伸：udn讀書吧推薦　歡迎看更多　席慕蓉的作品）

向陽表示，席慕容是台灣早期的課本作家，影響力非常大。早年向陽在自立晚報擔任編副刊，「那時就跟席慕容約稿，沒想到她就寫了稿子給我們。稿子的主題為生命的滋味，我拿到這個稿子非常的感動！」

（圖／台北書展基金會　提供）

後來向陽將「新世代散文大賞」編成了一本書，交給自立晚報出版，題目書名就叫做「生命的滋味」，希望透過席慕容老師的聖言，讓台灣新世代的散文能夠被看到。向陽強調，席慕蓉是把草原上的月光寫入詩裡頭的詩人，也強烈推薦大家，只要有關席慕容寫蒙古草原的詩都應該買！

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

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