2023台北國際書展／當翻譯家遇見作家 關首奇與吳明益分享人類史及生態文學

隨著氣候變遷的現代，文學如何回應和反思我們這個時代的重大問題？不同語言和來自不同社會、地理背景的文學，如何設法相互交流和影響？2023年台北國際展邀請到台灣生態文學先驅之一的台灣作家吳明益和法國翻譯家關首奇，以連線的方式一同探討人類史及生態文學之奧妙。

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談及當時使用「人類世」角度看生態研究，關首奇表示，1995年諾貝爾化學獎得主保羅．克魯岑（Paul J. Crutzen）在2000年就提出「人類世」的假說，認為地球自十八世紀末便走入「人類新的地質年代」的全新世代。而「人類世」代表工業、農業、森林砍伐、都市化、過度捕撈、化石燃料耗盡、廢棄物積累等人類活動，是影響地球環境變異的主要因子，超過此前其他自然力量。

對此，吳明益表示，人類一定會以利益為首要考量，然而過去的地質時代是沒有人類的時代，什麼生物可以留下化石及痕跡，不是人類可以決定的，因此，如果地質層中開始出現人類不可消化的東西，也就算是人類世的一種。而從文學的觀點來看，人類有自我覺察的能力，最可貴的是，人類開始自我覺察自己對於地球上的影響而提出各式各樣的解決辦法。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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