2023台北國際書展／晚上總睡不好？ 蔡璧名：要讀莊子、學「神凝」

「子非魚，安知魚之樂？」看到這樣的文言文，想必很多人都想起國高中時，被莊子、孔子、老子折磨的痛苦回憶吧！其實想讀懂這些名家的思想並不難。台大中文系副教授蔡璧名今日（2/3）出席台北國際書展活動，朗讀自己的作品《莊子，從心開始》，反而吸引一票讀者聆聽，大家都對莊子能這樣易懂而嘖嘖稱奇。

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蔡璧名擅長用生活化語言解釋文言文，她在2016年出版《莊子，從心開始》解答現代人的人生難關，並在台大開放式課程推出「正是時候讀莊子」，累積至少有156萬人觀看。 書名：莊子，從心開始 完結篇（上）大宗師：關於自由的人生解答之書

作者：蔡璧名

出版社：天下雜誌

出版日期：2022-06-10

蔡璧名說，如果一個人很在乎睡眠品質，那就一定要讀莊子，她說「莊子教我們『神凝』，當你打算一小時後要睡，那你的心就要早點開始睡了，心不要在外面遊蕩了，要早點回家」。而面對負面念頭和情緒時，一樣也可以透過「神凝」。蔡璧名說：「在心靈過莊子的生活，會讓生活容易很多。」

從蔡璧名的言談中就能感覺到她對莊子的熱愛，她提到自己每年會有一兩次心情有點過不去的時候，這時她就會去聽自己以前錄的音檔。她說：「我從來不覺得是蔡璧名在跟我說話，我覺到是莊子。我聽了莊子一個小時的交談後心情就變好了，所以我會覺得這個作品表面上看來是我為莊子，事實上也是莊子為我」。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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