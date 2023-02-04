2023台北國際書展／國際書展驚見「戰車」！ 書店、NGO、出版三方聯手出擊參展

走進2023年國際書展公民書區「讀字工地」，映入眼簾的是高高的鷹架、紅色的塑膠椅、臨時搭建的工寮。今年公民書區佈置相當特別，更直接將街頭宣講的「民主戰車」開進會場，讓作者坐在車裡舉辦簽書會，獨立出版聯盟秘書劉霽表示：「作者從來沒在車上簽過名，讀者一開始也搞不清楚為何有個作者坐在車上，會覺得是個很有趣的活動」。

今年公民書區集合「書店、NGO、出版」三位一體，邀請獨立出版聯盟、NGO組織團體－獨立公民行動以及台灣獨立書店文化協會。獨立書店區由書店選出值得推薦給讀者的好書，今年適逢台灣獨立書店文化協會成立10週年，協會也出版《IndieReader獨書人》特刊與《拾冊》。

NGO區域有逾二十個組織，包括台灣冤獄平反協會、西藏台灣人權連線、綠色公民行動聯盟、廢除死刑推動聯盟等，每個組織有各自想要宣達的理念和推廣的議題，現場也有各自的出版品和文宣。

出版區域集結四十家小型獨立出版社，由出版社各自佈置攤位。其中，出版BL小說、畫冊、圖文創作的「留守番工作室」吸引了不少死忠迷到場支持。

「讀字工地」有兩個活動區域，一為舉辦各式講座的工地舞台區，現場擺放紅色塑膠椅，呈現滿滿的「工地味」，另一為宣講車區，作者會在此舉辦簽書會，坐在駕駛座上，等著讀者把書遞進車裡簽名，民眾也可以站上宣講車，體驗街頭遊行的氛圍。獨立出版聯盟理事長劉霽表示，有不少民眾看到有人站在車上講話，就會停下腳步注意一下。

除了常見的工地擺設，「讀字工地」的原創標語也相當吸睛。例如「青少年純潔讀遍全國」、「非閱讀愛好者禁止進入」、「高空閱讀請使用安全帶」、「閱讀中請勿靠近」等，讓參展民眾看了會心一笑。讀字工地在剩餘三天的展期也會舉辦各式講座，包括《去你媽的世界》新書分享會、《還在》詩集分享會等，民眾除了可以與作者互動，還能順道欣賞「讀字工地」的精心佈置，尋找有趣的原創標語拍照打卡分享。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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