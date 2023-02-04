2023台北國際書展／日學者熊倉潤談新疆人權問題：比納粹手法更進化

加拿大眾議院於週三（2/1）以322票對0票通過動議，提議加拿大政府從2024年開始，在2年內安置1萬名維吾爾難民。長期進行新疆研究的日本法政大學副教授熊倉潤，今（2/3）日在出席台北國際書展，與《產經新聞》台北支局長矢板明夫對談，討論新疆議題。

現在提到新疆維吾爾族，多數人首先都會想到人權問題，包括新疆再教育營、新疆棉事件等，不過熊倉潤試圖從中共在新疆人事佈局的變化，如培養少數民族幹部，探討新疆遇到的打壓。他在新書《新疆：被中共支配的七十年》中詳述了中共在新疆的統治歷史，從1955年新疆維吾爾自治區成立，到近幾年被揭露的新疆再教育營。

同時，書中還原了1997年在新疆發生的大規模示威活動「伊寧二五事件」，作者在書中寫道「鎮壓部隊向受到圍困的示威者發射高壓水柱，高壓水柱也許聽起來很溫和，但其實在氣溫零下的室外，許多人被冷水沖洗後活活凍死」。

在分享會上，熊倉潤提到新疆的人權議題很難以「種族滅絕」概括，因為二十世紀種族滅絕的定義，是從納粹迫害猶太人這個歷史而來。而中共在新疆的政策，是要讓維吾爾人融入中華民族，但歷史上希特勒迫害猶太人，並沒有要讓猶太人融入日耳曼社會，因此兩者的迫害方式有點不同。

熊倉潤說：「中國的作法是『2.0版本的種族滅絕』，相比納粹的手法，甚至有進化的感覺，中國的同化政策是具有中國特色的種族滅絕。」

有多次赴新疆採訪經驗的矢板明夫指出，台灣研究新疆的書籍還很少，他說「台灣面臨獨裁政權，總是想統治台灣，現在新疆被統治的狀況是怎樣，我想這本書有巨大的參考價值」。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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