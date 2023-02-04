2023台北國際書展／日學者熊倉潤談新疆人權問題：比納粹手法更進化

聯合新聞網／ 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

加拿大眾議院於週三（2/1）以322票對0票通過動議，提議加拿大政府從2024年開始，在2年內安置1萬名維吾爾難民。長期進行研究的日本法政大學副教授熊倉潤，今（2/3）日在出席，與《產經新聞》台北支局長矢板明夫對談，討論新疆議題。

現在提到新疆維吾爾族，多數人首先都會想到人權問題，包括新疆再教育營、新疆棉事件等，不過熊倉潤試圖從中共在新疆人事佈局的變化，如培養少數民族幹部，探討新疆遇到的打壓。他在新書《新疆：被中共支配的七十年》中詳述了中共在新疆的統治歷史，從1955年新疆維吾爾自治區成立，到近幾年被揭露的新疆再教育營。

同時，書中還原了1997年在新疆發生的大規模示威活動「伊寧二五事件」，作者在書中寫道「鎮壓部隊向受到圍困的示威者發射高壓水柱，高壓水柱也許聽起來很溫和，但其實在氣溫零下的室外，許多人被冷水沖洗後活活凍死」。

在分享會上，熊倉潤提到新疆的人權議題很難以「種族滅絕」概括，因為二十世紀種族滅絕的定義，是從納粹迫害猶太人這個歷史而來。而中共在新疆的政策，是要讓維吾爾人融入中華民族，但歷史上希特勒迫害猶太人，並沒有要讓猶太人融入日耳曼社會，因此兩者的迫害方式有點不同。

熊倉潤說：「的作法是『2.0版本的種族滅絕』，相比納粹的手法，甚至有進化的感覺，中國的同化政策是具有中國特色的種族滅絕。」

有多次赴新疆採訪經驗的矢板明夫指出，台灣研究新疆的書籍還很少，他說「台灣面臨獨裁政權，總是想統治台灣，現在新疆被統治的狀況是怎樣，我想這本書有巨大的參考價值」。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】

展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日）

展覽時間：

●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00

●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00

展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓）

全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

●本文由台北書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
台北國際書展 新疆 中國 政治

逛書店

從「匯率」看經濟：看懂股匯市與國際連動，學會投資理財

NT$ 340

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

焦慮，請慢用：輸了還跟你說謝謝，說服對手的7堂課

NT$ 266

AI 2.0時代的新商業思維：透析AI運作原理，賦能AI數位即戰力，打造產業再升級的智慧應用

NT$ 385

延伸閱讀

作家聶華苓享耆壽99歲！文化部長李遠：她打開台灣文學的世界知名度

立法院駐診中醫師方志男出書！ 部長與立委現身支持

Hami書城狂撒百元券！《連結》、《信任》熱門書，現在買最划算！

文壇推手詩人瘂弦享耆壽92歲 文化部部長李遠也曾獲其提攜

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。