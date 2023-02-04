2023台北國際書展／韓國巫女現身書展 洪承喜一揭巫女神秘面紗

說到韓國巫女，你腦中第一個印象是什麼？拿著青銅鈴鐺跳舞？還是穿著五顏六色的韓服？大塊文化今（2/3）日在台北國際書展舉辦《神明在看著呢》新書對談，邀請到作者兼職業巫女的洪承喜到場，與讀者揭秘巫女的神秘面紗。

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只見洪承喜登場時，身著連身長裙，既沒有身著韓服，也沒有手拿鈴鐺。她除了是巫女、作家，同時也是畫家、女性主義提倡者。洪承喜說，自己曾想過為什麼成為巫師會是非常悲慘的事情，「巫女」是將自己內在清空並交代其他的存在的角色，在這個資本社會中，能將自己清空的人，就能發現以前發現不了的東西。因此，大家之所以認為當巫師很悲慘是因為巫師不會一味的追求效率往前衝。洪承喜說，當自己認為身邊所發生的事情是個悲劇時，它就是個悲劇，應該去體會它，才能化解它。

書中，洪承喜有提到她在一段關係中曾被拒絕。對此，洪承喜表示，自己的生命中所產生最重要的感情就是「疏離」，出生在韓國非首都城市中的洪承喜，成長的過程中，曾遭遇到一些差別的對待及疏離。「一般在感受到疏離的人都會畏縮，我曾經想要符合社會主流的標準」。然而，洪承喜遇到能夠為了「疏離」去做抗爭的一群人，因此在面對這些不平等的時候，就感覺和別人的連結變得更堅固。

在韓國，所有宗教都會面臨相同的問題，例如，他們在解釋女生的命運時，會說女生要有好的生辰八字才行，或對做流產手術的女性說，你們身上附著嬰靈，這樣的詮釋，對巫師來說是一種枷鎖。洪承喜認為，遭遇難題時，她不會使用「這是受到上天法則」的方式去解釋。身為一位母胎基督徒的洪承喜，在正式接受將神儀式後，成為一位擁抱十字架的女巫。她強調，「我之所以成為女巫，不是想要看穿你，而是想要了解你的故事，你自己也渾然不知的故事」。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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