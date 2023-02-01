2023台北國際書展／從李石樵到陳植棋 顏娟英：台灣藝術史是畫家血淚史

本屆台北國際書展大獎編輯獎首獎《臺灣美術兩百年》作者顏娟英，在台北書展首（1/31）日於迷你沙龍舉辦得獎講座。她分析李石樵、陳植棋和陳進等畫家的作品與書信，向讀者們介紹這批畫家如何用自己大起大落的生命體驗，構成台灣從日治時期到民主化的美術史。

書名：《臺灣美術兩百年（上下冊套書）》出版社：春山出版

顏娟英從日治時期說起，她表示，台灣人民除了戰場上抗日，藝術家們也在畫布上展開可歌可泣的文化抗爭。例如：畫家李石樵不畏日本當權者的「審查」打壓，刻苦學習西畫畫風並持續投稿，終在1933年以《林本源庭園》入選帝展（大日本帝國畫展）。

顏娟英說，李石樵用自己擅長的人像畫，紀錄了台灣獨有的許多時代背景。《楊肇嘉氏家族》忠實呈現了他藝術生涯的重要贊助者楊肇嘉與其家人；《市場口》（1946年）中，台灣婦女穿著從樸素過渡到外省文化的多彩與旗袍樣式；《田家樂》（1949年）則凸顯了國民黨敗退台灣後推行三七五減租政策，許多地主因此家道中落；《大將軍》（1964年）則諷刺當權者蔣介石，還大膽嘗試用粗獷的色塊和線條凸顯心中憤怒。

顏娟英指出，在台灣近代的美術作品中，女性佔了十分重要的地位：「從民初抗日思想，到戒嚴時代爭取言論自由的作品，這些男性畫家身邊的女性都是他們最堅定的『革命同志』！」例如：陳植棋以妻子潘鶼鶼為模特兒創作的《夫人畫像》、《我的妻子》⋯⋯等多副畫作，都刻畫了台灣女性勇敢、堅定的形象。

此外，日治時期畫家陳進更有「留學女畫家第一人」美稱。她幸運成為家中唯一能接受高等教育的女性，以《合奏》、《悠閒》等作品，畫出親姊姊年輕出嫁的模樣，也凸顯出父權社會下多數女性的無奈；到了中晚年，她更以自畫像《思》呈現自己高齡產子、重病不起的生命歷程。

顏娟英感嘆，這些畫家們用作品紀錄自己生命，也紀錄了整個世代。就像詩人王白淵所言：「世上多數人塑造自己來適應社會，只有少數人創造社會環境。而文化藝術史就是這些人的血淚史！」

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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