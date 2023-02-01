2023台北國際書展／文化部長史哲逛書展 書單大公開

文化部長史哲今(31)日參加2023台北國際書展開幕典禮，並參訪許多展區，第一站就造訪今年主打的波蘭主題國館，以及多間出版社諸如城邦文化、聯經、文策院CCC創作集、大塊文化、時報、遠流，以及公民書區，最後並參加臺灣文學館的開幕活動以及《出版島讀》的新書發表會。

波蘭代表以不同書籍逐一介紹波蘭的歷史、文化，還有特色的童書區，在《獵魔士》的展區，史哲部長甚至拿起主角的巨劍擺起拍照架勢，氣勢十足，最後史哲也獲贈《Captains of Illustration》這本記載了波蘭百年童書史的經典書籍，體現波蘭與台灣的友好。

史哲部長參訪多間出版社可謂收穫滿滿，在城邦文化，先是獲贈《阿拉伯人三千年》，接著自掏腰包購買《圖像裡的臺灣史》作為2023書展第一本購買的書，接著他陸續購買了聯經的《看得見的臺灣史時間篇》、《看得見的臺灣史空間篇》、《蔣介石》；大塊文化的《誰偷走了我們的財富》、2018諾貝爾文學獎得主Olga Tokarczuk首部繪本《遺失的靈魂》；時報《概念民國》、《悲情城市》、《戲如你：陳淑芳的孤味人生》。

臺灣文學館開幕式結束後，由文學館館長林巾力導覽書的誕生過程跟箇中辛苦，史哲並逐一走訪九歌出版社、文訊雜誌社、印刻文學生活誌，其中在閱覽作家《胡長松》的台文短文《展鋩角》時還秀了一口好台語，順暢地用台語朗誦。

史哲對於臺灣文學以及臺灣史、中國史非常感興趣，在購買的書目中多為此類書籍，展現出對於臺灣文化的重視，也是用行動落實「強大臺灣內容、建立臺灣自信」的具體政策目標。

文化部長史哲書單

文化部長史哲10本書單一次看。（圖／台北書展基金會 提供）

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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