國美館37週年館慶「聽！美術館的聲音」限時4日邀民眾探索藝術聲景

為歡慶開館37周年，國立臺灣美術館自6月26日至6月29日推出「聽！美術館的聲音」系列活動，邀請觀眾打開「耳朵」，探索國美館不同空間的聲音面貌。此次活動延續與法國龐畢度中心共同主辦的「無序樂章：聲音藝術之旅」展覽之「聲音」主題，打造一場別開生面的聽覺體驗活動。

圖／國立臺灣美術館

今年館慶活動以「聽！美術館的聲音」為題，包含二個體驗活動：「美術館聲音地圖」與「給美術館的話」，邀請大家「聆聽」屬於國美館的聲音，也透過自己的聲音為國美館送上祝福，國美館並準備限量精美小禮物，讓觀眾在視覺及聽覺的饗宴之後，留下紀念與滿滿回憶。

活動首日（6/26）由臺灣聲音藝術家張欣語的開場表演打頭陣，他於4、5月間在國美館採集了各種平日不曾注意到的聲音，例如：佈展期間作品安裝、貨梯運轉聲、拆裝箱的聲響；館內各種電子設備發出的電磁波訊號聲；館內欄杆、玻璃、竹林的細微共振、碰撞聲等。這些聲音素材經剪輯後，將於6月26日開場表演中以精華片段呈現，觀眾也可於6月26日至6月29日期間透過「美術館聲音地圖」在館內7處聆聽角落欣賞，並可蒐集印章，集滿7枚即可兌換「37周年專屬印章明信片」。

「美術館聲音地圖」文宣(內頁)

37周年館慶「聽！美術館的聲音」 專屬印章明信片

同時推出的「給美術館的話」活動，邀請觀眾進入時光旅程，透過1980年代的復古卡帶式錄音機，錄下與國美館的回憶及對國美館的生日祝福。無論是一段話、一首歌，或是一段關於國美館回憶的分享，都將成為國美館聲音記憶的一部分。凡於6月26日至6月29日活動期間完成錄音者，還有機會獲得限量小禮物！

國美館說明，國美館長年致力於推動臺灣美術發展，透過典藏、研究、展覽與教育推廣，深化大眾對藝術的理解。今年國美館規劃了「聽！美術館的聲音」館慶活動，希望藉由一系列的體驗與參與，突破傳統以「視覺」為主的觀展模式，嘗試以「聲音」作為媒介重新連結觀眾與美術館的關係。透過聲音藝術家的採集及後製，發掘美術館不同的聲音面貌，鼓勵觀眾以不同的感官來重塑美術館經驗，創造自己與美術館獨特的連結。活動免費參加，詳情可參閱國美館官網或臉書社群查詢。

「給美術館的話」體驗活動邀請民眾錄下自己的聲音為國美館送上祝福，國美館將準備限量精美小禮物。

活動資訊： 國美館37周年館慶活動：聽！美術館的聲音

時間：114年6月26日至6月29日

地點：國美館觀眾休息區、展間7處聆聽角落

國美館自6月26日至6月29日推出37周年館慶「聽！美術館的聲音」系列活動