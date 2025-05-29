橫山書藝術館2025徵件獲選雙個展 「魯朴、張天健」玩轉書寫與文字的當代意義

桃園市立美術館持續推動書法藝術的多元思考與發展，特以橫山書法藝術館為平台，透過「2025橫山書法藝術館展覽徵件」，發掘具創新觀點與時代精神的展覽提案。而本次年度獲選獲選案，策展類為張登凱策劃「守、破、離：魯朴書藝展」，創作類為「吐了一地的字—文字反芻後的書寫意義．張天健作品展」。展覽將自2025年5月28日起至2025年8月18日同步登場，呈現兩展取徑各異的書法趣味，卻不約而同探索當代書法創作的本質與嬗變，亦體現本館鼓勵現今書法藝術人才與團隊具備展覽思維與策展意識。

「守、破、離：魯朴書藝展」展場照。攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館

「守、破、離」超越傳統的精進之路

策展類獲選展「守、破、離：魯朴書藝展」，為書藝館首次透過策展類徵件而舉辦國外藝術家個人展覽。日本藝術家魯朴（本名：小原俊樹）在當地從事書法教育多年，在2012年也帶領福岡教育大學參加在中壢市公所舉辦的台日書法交流展，在十多年後的今天，又再度回到桃園市立美術館舉辦開館以來第一位外籍藝術家的個展，跟桃園有著深刻情誼，也為兩國藝文外交寫下精彩的一頁。他認為書法除了展示創作者的技巧，更傳達情感與思想。他持續嘗試超越傳統的新表現，試圖讓書法更貼近當代觀者的感受。策展人張登凱表示，本展名稱借用自日本茶道大師千利休（1522-1591）的哲學觀，象徵藝術創作中的三個階段：從遵循傳統的「守」、經由創新打破舊框架的「破」，到最終超越形式、達至自由創造的「離」，展現藝術家技藝、心靈與思想的精進之路。策展人張登凱希望透過本次展覽，激發觀者對「書寫」的重新認識與思考。

「守、破、離：魯朴書藝展」藝術家魯朴(小原俊樹)致詞。攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館 「守、破、離：魯朴書藝展」策展人張登凱。攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館

本展展出藝術家魯朴近40件作品，挑選近年從秦漢文字、碑版詔銘為靈感的大型創作，一直到結合複合媒材的「工藝書」（こうげいしょ）嘗試，以及氣勢磅礡的大字書寫，開啟書法新的表現語言與可能性，展現書法在當代社會的多元面貌與未來潛能。

〈心響〉／350㎝×900㎝／紙本、複合媒材／2024-2025

攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館 〈一一即一（Ⅲ）〉／ 240㎝×600㎝／水墨紙本／2024

攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館

「吐了一地的字」書寫、刻印與筆墨交融

創作類獲選展覽，則由意在藝術文化事業有限公司所提案之「吐了一地的字－文字反芻後的書寫意義．張天健作品展」，帶領觀眾進入一場關於書寫、文字與生活記憶的深層探索。藝術家張天健的創作橫跨書法、水墨與篆刻，擅於以當代觀點解構筆墨與篆刻刀法的語彙，以筆觸延展書寫的日常感，呈現出貼近生活、內斂且富於思索的書藝語言。

「吐了一地的字－文字反芻後的書寫意義．張天健作品展」展場照。攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館

展名為「吐了一地的字」，如同一場對文字的反芻與再生，呼應藝術家對書法藝術的長期觀察與書寫實踐。展覽分為三個子題：書寫、刻印與筆墨。「書寫」以文字為起點，不僅書寫詩句與語錄，更透過筆法線條與墨色的節奏變化，使文字跳脫閱讀，轉為視覺的韻律變化。「刻印」聚焦篆刻藝術，截取語句片段作為思想符號，藉由印面構圖與刀法刻痕的層次，展現簡樸又深刻的造型美感。「筆墨」回應書畫同源的理念，題跋文字和繪畫的線條與墨色共同構成畫面，共築互為風景的詩意空間。

「吐了一地的字－文字反芻後的書寫意義．張天健作品展」展場照。攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館

「吐了一地的字－文字反芻後的書寫意義．張天健作品展」貴賓導覽照。攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館

藝術家張天健展示對書寫本質的長期思索：當我們再度凝視這些「被吐出」的字，是否也在重新反芻自身的記憶與情感？藝術家用個人化的書藝語言，探問文字如何被觀看與理解，拓展書法在當代語境中的表現可能，引領觀者尋回書寫的觸動與想像。

〈我們的聲音-嚕拉拉〉／38 × 38 ㎝／水墨紙本／2024

攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館 〈魯冰花〉／135 × 250 ㎝／水墨紙本／2025

攝影／ANPIS FOTO王世邦。圖片提供／桃園市立美術館

本次展覽適逢端午連假，邀請大家在欣賞藝術之餘，一同感受節慶文化的魅力，自114年5月30日至6月1日，凡於連假期間每日前100名入館並於Facebook或Instagram官方粉絲專頁打卡之民眾，即可獲得限量香包乙份。香包靈感來自藝術家張天健於當期展覽中的書藝作品〈欣欣此生意 自爾為佳節〉，數量有限，送完為止！兩展同時自2025年5月28日起至2025年8月18日於橫山書法藝術館展出，相關講座活動消息及報名請至桃園市立美術館官方網站查詢。

橫山書法藝術館全票收費100元；桃園市民、18歲以上學生及軍警消享半價優惠；18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。

展覽資訊： 守、破、離：魯朴書藝展

Shuhari: Ro Boku's writing in art world

藝術家：魯朴

地點：橫山書法藝術館 A棟展廳 吐了一地的字－文字反芻後的書寫意義．張天健作品展

Spilled Words All Over the Floor: Chang Tien-chine

藝術家：張天健

地點：橫山書法藝術館 C棟展廳 展期：2025年5月28日至2025年8月18日 (週三至週一 09：30-17：00 每週二休館；端午連假期間照常開館)

地點：橫山書法藝術館 (桃園市大園區大仁路100號)



「守、破、離：魯朴書藝展」主視覺。圖片提供／桃園市立美術館

「吐了一地的字－文字反芻後的書寫意義．張天健作品展」主視覺。圖片提供／桃園市立美術館