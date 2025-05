橫山書藝術館2025徵件獲選雙個展 「魯朴、張天健」玩轉書寫與文字的當代意義

桃園市立美術館持續推動書法藝術的多元思考與發展,特以橫山書法藝術館為平台,透過「2025橫山書法藝術館展覽徵件」,發掘具創新觀點與時代精神的展覽提案。而本次年度獲選獲選案,策展類為張登凱策劃「守、破、離:魯朴書藝展」,創作類為「吐了一地的字—文字反芻後的書寫意義.張天健作品展」。展覽將自2025年5月28日起至2025年8月18日同步登場,呈現兩展取徑各異的書法趣味,卻不約而同探索當代書法創作的本質與嬗變,亦體現本館鼓勵現今書法藝術人才與團隊具備展覽思維與策展意識。

「守、破、離:魯朴書藝展」展場照。攝影/ANPIS FOTO王世邦。圖片提供/桃園市立美術館

策展類獲選展「守、破、離:魯朴書藝展」,為書藝館首次透過策展類徵件而舉辦國外藝術家個人展覽。日本藝術家魯朴(本名:小原俊樹)在當地從事書法教育多年,在2012年也帶領福岡教育大學參加在中壢市公所舉辦的台日書法交流展,在十多年後的今天,又再度回到桃園市立美術館舉辦開館以來第一位外籍藝術家的個展,跟桃園有著深刻情誼,也為兩國藝文外交寫下精彩的一頁。他認為書法除了展示創作者的技巧,更傳達情感與思想。他持續嘗試超越傳統的新表現,試圖讓書法更貼近當代觀者的感受。策展人張登凱表示,本展名稱借用自日本茶道大師千利休(1522-1591)的哲學觀,象徵藝術創作中的三個階段:從遵循傳統的「守」、經由創新打破舊框架的「破」,到最終超越形式、達至自由創造的「離」,展現藝術家技藝、心靈與思想的精進之路。策展人張登凱希望透過本次展覽,激發觀者對「書寫」的重新認識與思考。

「守、破、離:魯朴書藝展」藝術家魯朴(小原俊樹)致詞。攝影/ANPIS FOTO王世邦。圖片提供/桃園市立美術館 「守、破、離:魯朴書藝展」策展人張登凱。攝影/ANPIS FOTO王世邦。圖片提供/桃園市立美術館

本展展出藝術家魯朴近40件作品,挑選近年從秦漢文字、碑版詔銘為靈感的大型創作,一直到結合複合媒材的「工藝書」(こうげいしょ)嘗試,以及氣勢磅礡的大字書寫,開啟書法新的表現語言與可能性,展現書法在當代社會的多元面貌與未來潛能。

〈心響〉/350㎝×900㎝/紙本、複合媒材/2024-2025

攝影/ANPIS FOTO王世邦。圖片提供/桃園市立美術館 〈一一即一(Ⅲ)〉/ 240㎝×600㎝/水墨紙本/2024

創作類獲選展覽,則由意在藝術文化事業有限公司所提案之「吐了一地的字-文字反芻後的書寫意義.張天健作品展」,帶領觀眾進入一場關於書寫、文字與生活記憶的深層探索。藝術家張天健的創作橫跨書法、水墨與篆刻,擅於以當代觀點解構筆墨與篆刻刀法的語彙,以筆觸延展書寫的日常感,呈現出貼近生活、內斂且富於思索的書藝語言。

「吐了一地的字-文字反芻後的書寫意義.張天健作品展」展場照。攝影/ANPIS FOTO王世邦。圖片提供/桃園市立美術館

展名為「吐了一地的字」,如同一場對文字的反芻與再生,呼應藝術家對書法藝術的長期觀察與書寫實踐。展覽分為三個子題:書寫、刻印與筆墨。「書寫」以文字為起點,不僅書寫詩句與語錄,更透過筆法線條與墨色的節奏變化,使文字跳脫閱讀,轉為視覺的韻律變化。「刻印」聚焦篆刻藝術,截取語句片段作為思想符號,藉由印面構圖與刀法刻痕的層次,展現簡樸又深刻的造型美感。「筆墨」回應書畫同源的理念,題跋文字和繪畫的線條與墨色共同構成畫面,共築互為風景的詩意空間。

「吐了一地的字-文字反芻後的書寫意義.張天健作品展」展場照。攝影/ANPIS FOTO王世邦。圖片提供/桃園市立美術館

「吐了一地的字-文字反芻後的書寫意義.張天健作品展」貴賓導覽照。攝影/ANPIS FOTO王世邦。圖片提供/桃園市立美術館

藝術家張天健展示對書寫本質的長期思索:當我們再度凝視這些「被吐出」的字,是否也在重新反芻自身的記憶與情感?藝術家用個人化的書藝語言,探問文字如何被觀看與理解,拓展書法在當代語境中的表現可能,引領觀者尋回書寫的觸動與想像。

〈我們的聲音-嚕拉拉〉/38 × 38 ㎝/水墨紙本/2024

攝影/ANPIS FOTO王世邦。圖片提供/桃園市立美術館 〈魯冰花〉/135 × 250 ㎝/水墨紙本/2025

攝影/ANPIS FOTO王世邦。圖片提供/桃園市立美術館

本次展覽適逢端午連假,邀請大家在欣賞藝術之餘,一同感受節慶文化的魅力,自114年5月30日至6月1日,凡於連假期間每日前100名入館並於Facebook或Instagram官方粉絲專頁打卡之民眾,即可獲得限量香包乙份。香包靈感來自藝術家張天健於當期展覽中的書藝作品〈欣欣此生意 自爾為佳節〉,數量有限,送完為止!兩展同時自2025年5月28日起至2025年8月18日於橫山書法藝術館展出,相關講座活動消息及報名請至桃園市立美術館官方網站查詢。

橫山書法藝術館全票收費100元;桃園市民、18歲以上學生及軍警消享半價優惠;18歲以下65歲以上、持志願榮譽服務卡志工、身心障礙者及陪同人、導遊等資格者免收費。

守、破、離:魯朴書藝展

Shuhari: Ro Boku's writing in art world

藝術家:魯朴

地點:橫山書法藝術館 A棟展廳

吐了一地的字-文字反芻後的書寫意義.張天健作品展

Spilled Words All Over the Floor: Chang Tien-chine

藝術家:張天健

地點:橫山書法藝術館 C棟展廳

展期:2025年5月28日至2025年8月18日 (週三至週一 09:30-17:00 每週二休館;端午連假期間照常開館)



地點:橫山書法藝術館 (桃園市大園區大仁路100號)