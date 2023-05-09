【琅琅會客室】來自性侵倖存者陳潔晧的告白：原生家庭的創傷，遠勝遭受性侵的傷害

「三歲那年，奶媽一家四口性侵了我。整整三年，如同禁臠。」2016年陳潔晧出版《不再沉默》一書，揭露童年遭性侵的經歷，短短一句話震驚所有人。實在難以想像，三歲的年紀走過多少黑暗，經歷多少不人道的對待。而在打開這個潘朵拉的盒子之後，陳潔晧並沒有活得輕鬆自在，因為原本被冰封起來的傷痛，一下子佔據了整個靈魂。這些年在妻子徐思寧的陪伴之下，一步步走在重建復原的路上。今年兩人攜手創作新書《遠方有哀傷，此地有我》，紀錄這段漫長而痛苦的療傷之路，希望和世界上所有孤獨的靈魂說：「任何一個受傷的人，都有機會重新開始。」

採訪當天，與潔晧、思寧約在咖啡館，原本擔心這會是一場沉重的訪問，不過在見到兩位作者之後，這樣的憂慮就煙消雲散了。潔晧和思寧帶著輕鬆開朗的笑容，若不是看過《不再沉默》和《遠方有哀傷，此地有我》兩本書，很難想像眼前的人曾經走過的黑暗。《不再沉默》我看見的是一個受到侵犯的破碎靈魂，勇敢地面對被塵封了34年的傷口；《遠方有哀傷，此地有我》則是透過潔晧和思寧兩個人不同的視角，緩緩道出如何拾起一片一片的靈魂。內容有著或濃或淡的哀傷，卻也讓人感受到兩個緊密交織的靈魂彼此治癒著。這是個甜蜜的愛情故事。

攝影／蔡若君

遠方有哀傷，此地有愛情

原來電影裡那種命中注定般的愛情，在現實生活真的存在。這是我讀完《遠方有哀傷，此地有我》後的第一感受。談到和思寧的愛情故事，潔晧表示，「我大學時一直重複對自己說一句話：我之後都會是一個人。我和思寧有點像一陰一陽，我這種陰就是，很多事情只有我一個人知道，只有我一個人會處理。就算我試過要和別人溝通，但大部分的人都承接不到，好像是因為這樣的能量太強了，其實我也不知道真正的原因是什麼。可是思寧卻可以。」潔晧曾經認為自己會一人孤獨到老，不是不願意結婚，而是覺得這世界上沒有一個人能堅定站在自己身邊。

潔晧自小所遭受的傷害，不只是性侵，還有來自原生家庭的遺棄、忽視、冷漠。上天把一個又一個苦難寫進潔晧的人生歷程裡，實在是有點不公平。而思寧的出現，就好像老天爺終於大發慈悲不忍再下狠手一樣，讓潔晧有機會從冰封的世界走出來。看著潔晧和思寧時不時耳語的可愛互動，有著只有兩人才懂的默契，忍不住心生羨慕。許多人都期望能遇到所謂的「靈魂伴侶」，但總覺得這機率就像彗星撞地球一樣低。羨慕這樣的愛情？確實羨慕。其實不需要羨慕別人的人生，因為你若聽過潔晧過往的人生經歷，絕對羨慕不起來。

攝影／蔡若君

不是所有父母都愛著自己的孩子

「最根源，我沒辦法接受他們拋棄。別人怎麼虐待我，都比不上被遺棄的傷害。那時候非常失落，原來我是人家不要的小孩。壞人欺負我我可以忍耐，我知道壞人是壞人，但我沒辦法接受父母是拋棄我的人，這個到今天我都還不能接受。」三歲的潔晧被父母帶到奶媽家，然後他們轉身離開，有家不讓回。潔晧坦言，來自原生家庭的創傷，遠遠大過遭受性侵的傷害。

「我不知道要怎麼向媽媽解釋這些恐怖的事，我跟媽媽說這些人是壞人，對我做壞事。媽媽聽完轉過頭，繼續跟奶媽聊天。在她轉過頭的那一刻，我的血液凍結成黑色的，我知道我最後的希望斷掉了。」

在奶媽家經歷了如同煉獄般的三年後，潔晧終於回到了自己的家，原本對「家」充滿期待，終於不用當「被遺棄」的小孩，沒想到卻是一次又一次的傷害。《遠方有哀傷，此地有我》描寫了許多潔晧的童年記憶，他把每一天的生活比擬成「狼的生存」，錯過了早餐時間，就得等到下午媽媽回來才有飯吃，不然就是等爸爸起床。爸爸讓他自己拿錢買麵，五歲的潔晧，要等有人按電梯再跟著下樓，因為個子太矮按不到按鍵，然後嘗試穿越車速飛快的大馬路。手裡緊緊握著鑰匙，凹凸的鋸齒掐進肉裡，痛感提醒著潔晧「要活下去」。直到現在，潔晧在情緒不平靜的時候，依然有緊握鋸齒物品的習慣。

「我過去常常過著一天當中只能吃到一餐的飢餓之苦。我原生家庭是富裕的，富裕人家的飢餓小孩，聽起來不可思議，但卻也發生了。問題不在富裕，而在無愛。我活在糖果屋裡，在恐懼中既飢餓又飽足。」

「小孩怎麼看這個世界、和世界連結，都是建構在原生家庭上。潔晧的狀況有兩個層次，第一個是他有情緒的時候，父母會無視和忽略，導致他認為，當有強烈情緒時，不會有好結果；第二個是害怕父母再次拋棄。所以當進到親密關係，有情緒時他會害怕我不要他，並且表達情緒不會有好結果，所以就封住情緒。」提及原生家庭對孩童成長的影響，思寧表示，影響深遠。不是每個人的情況都像潔晧這樣，關於原生家庭的建構是完全被抽空的。某些人的原生家庭創傷，會在生活當中、親密關係中，以出其不意的方式爆出來。

「父母的愛與關懷，對一般人是取之不盡的泉水，但對潔晧而言卻是沙漠中的甘露。」

攝影／蔡若君

「原生家庭和父母的關係，是親密關係的學習，也是社會關係的學習。有些人長大後的社會關係可以保持得很好，但進入到親密關係就變得很困難。」潔晧聊到原生家庭創傷對他進入親密關係的影響，他表示自己不斷在學習，思寧幫助很多。

「你的爸爸是個偉大的藝術家。」小時候潔晧常常聽到別人說這句話。「我對家裡的回憶，比較多就是社交場合，我的父母要和很多人社交，我是負責接待的一份子，負責扮演可愛，每個人都有自己一個位子。我不知道別人的家庭是怎麼樣，但我對家的回憶就是這樣，我是父母在做社交的一部分。」

「作為他人生附屬品的要求是，對外要體面。很多有錢的客人來藝術家家裡想看見的，是體貼的太太和可愛的小孩。所以我要學會扮演在這個美麗圖像下的一部分。像延伸IP一樣，原作要完美，周邊商品也要發揮附加價值。」

「不要強求一個人應該要和家人有什麼樣的關係，不用把這個社會期望硬放在另一個人身上。親密關係有很多樣貌，家庭關係也有很多樣貌。社會不健康就是這樣，不接受有各式各樣的人，希望人只長一個樣。不能是同性戀、不能是沒家庭的人、不能過得孤獨、不能一人終老，這些事都不接受，但問題是關你什麼事。」曾經的潔晧，極度渴望家人能理解他的傷痛，但後來發現這是不必要的期待，會讓自己更痛苦。「社會會期望你要和家人關係好，你要和他們和解，你應該要和他們重建關係，有時候這個期望會壓垮一個人，沒有必要。對我來說，我的和解是我心裡的和解。」

現在的潔晧，已經學會與哀傷共存，想哭的時候就自己找個地方躲起來哭。創傷不會消失，必須接受它就是你生命中的一部分。「我們都想要得到幸福，但沒有人能保證你一定能得到幸福，結局可能和你想的完全不一樣。但是，我到今天一直保持一個信心，『我想要幸福』，然後盡力去滿足這個可能性。」

攝影／蔡若君

採訪最後，我請潔晧和思寧一起拍個照，他們自然地拉著手，依戀藏在許多不經意的互動中。潔晧說，死掉的靈魂不是不存在，必須把它寫下來，沒寫下來大家就忘記它了，所以才有《遠方有哀傷，此地有我》。願這世界，多一點人理解，少一點人孤獨。

●本文為寶瓶文化《遠方有哀傷，此地有我》作者陳潔晧和徐思寧專訪。未經許可，請勿轉載。