聯合文學邁向40年，文學巡迴展從紐約前進巴黎左岸

繼2025年九月在紐約獨立書店“重音姊妹”推出的“文學的四十年回聲”書展，聯合文學出版社今年年初在巴黎繼續相同主題的文學巡迴展，由聯合文學作者聞人悅閱與8lithèque 八梨空間共同策劃。8lithèque是位於巴黎14區的複合文化實驗空間，被巴黎左岸文化地標環繞，集展覽，圖書，咖啡，放映，講座為一體。書展在一月十日晚以一場“異者之鏡：書寫文化之間”的夜談活動開場，由旅法台灣法語文學譯者周桂音主持，兩位作家，聞人悅閱與韓璞，進行了一場以“跨境文化，語言，歷史與未來”為核心的跨領域對談，兩人在過去一年都在聯文推出新作—小說《恰克圖遺事》與散文集《我是你的蠻族》--當夜正好討論虛構與非虛構敘事在當代與未來世界中的可能性，以及AI技術將如何改變我們理解、書寫與想像文明的方式。文學發燒友濟濟一堂，在巴黎若干年少見的一場大雪後溫馨相聚，對談活動後，共同參觀書展，回顧聯合文學歷年出版的經典。

圖／聯合文學提供

聯合文學出版社源自1984年創辦的同名雜誌。1987年出版首部書籍後，至今出版圖書超過上千種，涵蓋小說、散文、詩歌、評論與人文和生活書系，是台灣最具代表性的文學出版社之一。聯合文學不僅持續推出白先勇、黃春明、蔣勳、東年、羅智成等文學名家經典作品，更首開風氣，舉辦「聯合文學小說新人獎」（1987–2014），歷屆新銳書寫，逐漸鋪展華語文壇新經典風貌，如駱以軍、邱妙津、董啓章、章緣、郝譽翔、伊格言、聞人悅閱、袁勁梅、廖偉棠、葛亮、韓麗珠、林秀赫、邱常婷等。 此外，聯合文學也是第一位華人諾貝爾文學獎得主高行健的最早出版方，2025年新科諾貝爾文學獎得主匈牙利作家卡勒斯納霍凱・拉斯洛代表作《撒旦的探戈》，聯文也是唯一繁體中文出版者。還有台籍首位芥川獎得主李琴峰作品，聯文更長期經營多年，推動了文學跨越語言的交流。聯合文學發行人張寶琴與總編周昭翡都為展覽書寫引言。今年五月，聯合文學出版社就將進入第四十年，紐約與巴黎兩次書展正是聯文40年周慶的預熱。

圖／聯合文學提供

8lithèque八梨空間負責人東東與恩年表示，很開心與聯合文學出版社和聞人悅閱共同促成這場展覽，也希望藉由書展與對談，讓不同文化背景的讀者在巴黎相遇，透過書寫與閱讀，重新想像華語文學在世界文學座標中的位置。八梨空間一直關注語言、遷徙與當代文化的流動性，聯合文學四十年來累積的出版成果，正是一段跨越地域與世代的文學實踐史。這次展覽不只是回顧經典，也是一個開放的起點——讓華語文學在異地發聲，與法語、英語以及更多語言展開對話，並持續生成新的閱讀關係與未來可能。

圖／聯合文學提供

本次展覽除了紐約書展的書籍，還增加了法文譯作，以及與巴黎背景相關的書籍，包括韓璞的新作《我是你的蠻族》，廖偉棠的《巴黎無題劇照》攝影散文集等。紐約展出的書籍已由哈佛大學燕京圖書館典藏，巴黎的書展作品也將在展出後由巴黎東方語言學院典藏。展覽將持續至1月25日。1月17日晚八點將有一場特別放映，香港導演陳耀成的紀錄片《名字的玫瑰-董啟章地圖》。

