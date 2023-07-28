贈獎公告／【抽住宿券】琅琅悅讀周年慶，歡迎頭號粉絲站出來！

琅琅悅讀1歲了，從去年網站上線至今，我們分享了許多閱讀訊息，有驚喜、有哀慟、有趣聞、有深刻報導，琅琅悅讀即時分享出版、藝文、創作的最新動態，每天陪伴大家沉浸在字裡行間，享受閱讀樂趣！

為歡慶網站1週歲，以及琅琅書店8月1日起正式開張，各位頭號粉絲，是時候站出來了！我們準備豐富的獎品和活動，除了趣味QA活動之外，「琅琅悅讀FB粉絲團」和「琅琅書店」也有多重好康和優惠等著你，欲知活動詳情請至下方查閱 👉 https://reading.udn.com/act/20230728/

👑 頭號粉絲站出來！🎇

⭐參加辦法

即日起至2023/8/31(四)止，完成下方10題琅琅悅讀小測驗，並分享你的結果至Facebook臉書動態牆，留言「#琅琅悅讀生日快樂」，以及本篇網頁下方「udn討論區」留言祝福，即可參加抽獎。

每人不限參加次數，歡迎多留言。祝福聲量越大聲、留言次數越多，中獎機會越高！快來與我們同樂吧！

🎁獎品內容

📣得獎公告

活動結束後統一進行抽獎，由系統程式自動隨機抽出，2023/9/11(一)前公佈得獎名單，並同步於琅琅悅讀臉書貼文公布得獎名單，敬請務必鎖定粉絲團。

⚠注意事項

1. 本篇活動獎項：誠品行旅 住宿券 1名（市價12,000元）、琅琅書店200元購書金 5組、全站電子書任選1本 5組，總計11名。

●「萬元住宿券」獎是鐵粉限定，參加者必須臉書粉專追蹤、按讚，完成臉書動態牆留言，以及本篇文章下方「udn討論區」留言，並為udn註冊有效會員，住宿券兌換及相關使用規則一切依照誠品行旅為主。

●使用琅琅書店「200元購書金」時，該筆訂單金額須超過購書金1元，即可抵用。每人限領一次！舉例：當小明的購物車內總計為201元時，即可使用本次贈獎購書金。

●「電子書任選」「電子書任選」單本金額上限2千元，套書不在本次活動範圍。

2. 得獎名單公布後一週內，如若得獎人逾時或未回覆訊息，皆視同放棄資格，將由候補名單遞補。提醒您所提供聯繫資料務必以常用為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，實體贈品派獎僅限臺灣地區，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 本網站擁有最終解釋權並保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。對活動辦法有任何問題及意見，請來信 reader@udn.com 信箱確認。

一、留言及分享的中獎名單：（2023.9.11更新） udn ID／email 1.萬元住宿券，1組： 15****f5／je*****5@yahoo.com.tw 2.購書金200元，10組： de****ae／ji*****004747@gmail.com li****019／li*****06@gmail.com be****92299／be*****2299@yahoo.com ax****／ax*****yahoo.com.tw 9d****11／n7*****9@gmail.com xd****ndxdL5BBsv2s／xd*****dxd@outlook.com li****312014／li*****1@yahoo.com.tw fa****2d／ac*****58100@hotmail.co cf****07／ku*****520@hotmail.com yi****ow／yi*****w@gmail.com 2.電子書任選一本，5組： F_****j23PRRrNIz6b／a5*****2@gmail.com 0d****83／cc*****un@hotmail.com.tw ge****ity／ge*****ty@gmail.com g2****5／g2*****@yahoo.com.tw G_****43372953605520／ce*****07650@gmail.com 備取名單： so****awork2017／so*****work2017@gmail.com 0e****22／0e*****2@noauth.udn.com 45****2e／na*****0129@outlook.com d9****8c／mo*****8956@hotmail.com.tw 3c****40／le*****wei399@outlook.com cl****14／cl*****4@ms23.hinet.net F_****Ln_JDoMLQQZp／da*****0730@gmail.com jo****n2240／jo*****2240@hotmail.com ch****3／ch*****@gmail.com st****ai／st*****i@yahoo.com.tw G_****49615516673858／gi*****asr@gmail.com F_****Ln_JDoMLQQZp／da*****0730@gmail.com 二、琅琅書店購書的中獎名單：（2023.9.13更新） udn ID／email 1.萬元住宿券： ea****49／pp*****yahoo.com.tw 2.購書金500元，10組： YO****AVIS／we*****u@gmail.com Ab****301816／a0*****4638@gmail.com "Mt****matt ／ma*****schanwh@gmail.com" L_****b56914dcff2be8／ba*****emt@gmail.com ge****y816／ge*****816@gmail.com 10****4a／So*****u@yahoo.com.hk c0****5d／pe*****405@gmail.com hh****9／hh*****@gmail.com G_****21188036605339／pa*****878@gmail.com Al****an／al*****o69@gmail.com 3.電子書任選一本，5組： ax****09／ax*****9@gmail.com G_****77994910611355／ag*****z9916@gmail.com yu****ny1978／yu*****y@gmail.com f2****9f／vi*****860514@hotmail.com cb****d9／ai*****7@yahoo.com.tw 備取名單： 19****92／ya*****2@gmail.com d9****8f／ch*****olkc@gmail.com w7****422020／w7*****2@gmail.com 5c****60／ba*****41345@gmail.com 5c****8f／an*****i101980@gmail.com fe****ee／m1*****47@gmail.com 72****ef／bo*****gmail.com ch****06／ch*****06@hotmail.com ff****c3／si*****ia@gmail.com