贈獎公告／【愛書任務】讀創故事人氣作家 藍雲《彎弓》抽免費贈書！

聯合新聞網／ 聯合線上
圖∕琅琅悅讀
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失婚後如何尋回遺落的那個自己

暖心人氣作家「藍雲」傾力創作的小說《彎弓》電子書於7月10日上市，講述女子的情感心路歷程，真實道出女性面臨失婚時，內在壓抑的煎熬與失落。

書名：《彎弓》
作者：藍雲
出版社：聯合線上
出版日期：2023年7月10日

女主角惠敏面對丈夫泰俊的出軌，體會到母親遭遇父親出軌時的震驚與不堪。因為不想步上父母吵鬧不休的婚姻窘境，只是說服自己，為了家庭和諧必須對丈夫重拾信任，然而內心的憂鬱苦澀，讓兩人的婚姻仍逃不過離婚這個結局。離婚後的惠敏才發現原來自己與母親進入婚姻後皆有相同面貌，母親是以生命為她彎弓，射開了前路重重迷霧，讓自己也有勇氣面對婚姻失敗帶來的挫折，與解開和兒子之間的誤會。

本書描寫貼近日常生活的親情和婚姻關係，就像發生在你我身邊的故事，作為兩性相處的經驗分享，希望能給予身處在相似環境下的讀者，一個心境的抒發與支持的力量。

「琅琅悅讀」與讀創故事合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加，投票時間至8/3 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1. 獎項：《彎弓》電子書1本，共計5名，電子書將於udn讀書吧贈送。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

琅琅悅讀‧贈書／【】《彎弓》抽免費贈書！

中獎名單：

myXXX0121@yahoo.com.tw

fXXX40801@yahoo.com.tw

cXXX79@gmail.com

sXXXyole@gmail.com

lXXXngchen@yahoo.com.br

備取名單：

graceXXXa@gmail.com

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baiXXX.hsu@msa.hinet.net

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