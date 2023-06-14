贈獎公告／【愛書任務】迷信與怪談話題之作《打生樁》抽免費贈書
★新生代懸疑冒險作家夜川霖，結合迷信與怪談的話題之作！
★以驚世駭俗的「打生樁」為題材，深入社會人性的黑暗面！
山海環繞的翩木鎮，十二年前僅是個小村莊，自從海堤順利完工起，每年都會出現一段起霧的日子，房屋數量也如雨後春筍般飛速增長。如今翩木鎮邁向鼎盛，卻鮮少人知道工程順利的真正原因。
盧俊義經常夢到小時候與一名女孩迷失在霧中，原以為是夢，但他卻遇見了神祕、形似夢中的女孩許文瀞，並主動告訴他翩木鎮存在著「打生樁」的習俗——
過往那些失蹤孩童，皆是被埋在房屋底下。
隔天，俊義的妹妹在上學時突然失蹤，俊義與文瀞著急前往警局報警，卻被受理員警冷漠對待。在兩人一籌莫展之際，他們遇見追查「打生樁」多年的警察張皓霆，得知鎮上最大的建商「元樁建設」，為了尋找「有靈異體質孩童」無所不用其極，甚至開設了一間育幼院。如今起霧的日子即將來臨，俊義三人是否能在有限時間內救出妹妹、揭發「打生樁」的驚人內幕及幕後黑手？
深藏在俊義心中那段遺忘的記憶，逐漸被喚醒……
「琅琅悅讀」與秀威資訊合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至6/28 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！
注意事項：
1. 獎項：
《打生樁》實體書1本，共計3名，實體書由秀威資訊寄出（寄送僅限台灣）。
《打生樁》電子書1本，共計3名，電子書將於udn讀書吧贈送。
2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。
3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。
4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！
5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。
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琅琅悅讀‧贈書／【愛書任務】【愛書任務】迷信與怪談話題之作《打生樁》抽免費贈書！
(2023.07.10更新)
中獎名單：
實體書：(預計抽出3名，實際抽出3名)
a12****00@yahoo.com.tw
ch*****u60@gmail.com
do*****24@gmail.com
實體書備取：
ron****hung@gmail.com
wh****2@gmail.com
gol***.**kan@gmail.com
電子書：(預計抽出3名，實際抽出3名)
jan0****ery@yahoo.com.tw
cc****99@gmail.com
wong******838@gmail.com
電子書備取：
jr****r@gmail.com
cel*****0315@gmail.com
soph*****rk2017@gmail.com
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