贈獎公告／【愛書任務】迷信與怪談話題之作《打生樁》抽免費贈書

★以驚世駭俗的「打生樁」為題材，深入社會人性的黑暗面！

山海環繞的翩木鎮，十二年前僅是個小村莊，自從海堤順利完工起，每年都會出現一段起霧的日子，房屋數量也如雨後春筍般飛速增長。如今翩木鎮邁向鼎盛，卻鮮少人知道工程順利的真正原因。

盧俊義經常夢到小時候與一名女孩迷失在霧中，原以為是夢，但他卻遇見了神祕、形似夢中的女孩許文瀞，並主動告訴他翩木鎮存在著「打生樁」的習俗——

過往那些失蹤孩童，皆是被埋在房屋底下。

隔天，俊義的妹妹在上學時突然失蹤，俊義與文瀞著急前往警局報警，卻被受理員警冷漠對待。在兩人一籌莫展之際，他們遇見追查「打生樁」多年的警察張皓霆，得知鎮上最大的建商「元樁建設」，為了尋找「有靈異體質孩童」無所不用其極，甚至開設了一間育幼院。如今起霧的日子即將來臨，俊義三人是否能在有限時間內救出妹妹、揭發「打生樁」的驚人內幕及幕後黑手？

深藏在俊義心中那段遺忘的記憶，逐漸被喚醒……

注意事項：

1. 獎項：

《打生樁》實體書1本，共計3名，實體書由秀威資訊寄出（寄送僅限台灣）。

《打生樁》電子書1本，共計3名，電子書將於udn讀書吧贈送。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

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