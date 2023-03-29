泰國BL劇神作 原著禁忌師生戀超展開

深受眾多泰耽劇迷歡迎的《痞子壞壞愛》，原著小說《I Will Knock You痞子壞壞愛》終於在臺灣發行繁體中文版啦！故事中有不少又甜蜜又搞笑的情節，兼職家教Thi意外撞上學生幫派老大Noey，原本不想與這個小混混有任何瓜葛的Thi，卻意外地成為他的家庭教師。Noey與Thi有多次偶然接觸，擅自認定Thi愛上他了。於是Noey不斷逼迫Thi承認自己喜歡他，不管Thi怎麼解釋都不改其意，令Thi深受其擾。在一次口角中，被激怒的Thi為了贏過Noey，口不擇言的說：「你是追過我的人裡面最遜的那一個！」結果讓Noey認定Thi不但喜歡他，還要求他追他…… 有趣的情節，Thi搞笑的內心對白，魯直又有點傻氣Noey，再加上年下學生與年上教師的組合，難怪會如此受泰耽劇迷們喜愛，原著肯定值得收到書櫃裡！（編按）

文／Korean Rabbit

「又是你？」他說。

我愣愣地看著他把菸頭扔到地上、用腳踩熄，並往我的方向走來，我不由得停下腳步。香菸的味道飄了過來，讓我的臉稍稍皺起，下意識退後想躲開他。

「唉……為什麼我要長得這麼帥呢？」他自顧自地呢喃，接著轉過來看我。面對那張冷漠的臉龐，我強迫自己不要顯露出被驚嚇到的模樣。

「滾遠一點，我不喜歡男生。」

「哈？」

「就是叫你滾開，我不喜歡，不要跟著我。」

「什麼意思？誰跟著你了？」我滿頭問號，無法理解Noey在講什麼。誰跟蹤你了？這跟喜不喜歡男生有什麼關係？聽不懂啦！還有他惡狠狠的表情更是讓我困惑，我到底是做了什麼事情讓他如此不悅？真是令人費解。

「別跟了可以嗎？你很煩。」

「等等……我沒有跟蹤你。」

「其他喜歡我的人也都會說同樣的話。滾遠一點，我不喜歡這樣，真的很煩。我帥不代表我好心。」

等一下……所以Noey現在會不爽是因為他以為我在跟蹤他？喂，我可沒有喔，真的沒有！只是一切都太過湊巧罷了，我才不想遇到你咧！到底為什麼會以為我在跟蹤他？有什麼證據？就是個巧合而已！

誰會想追著他這樣的人跑啊？我只想逃得愈遠愈好！

「我真的沒有跟蹤你，我會經過這條巷子，是因為要去那裡。」說完，我指向不遠處的咖啡店。Noey先是順著我的手指看去，接著轉頭回來，沉默地盯著我看，然後一步一步地慢慢向我靠近，我嚇得立刻大退三步。

書名：《I Will Knock You痞子壞壞愛》 作者：Korean Rabbit 出版社：朧月書版

「喜歡我就老實說。」

「哈？」

「喜歡就說出來，找一堆藉口幹嘛？真煩人！」

「不是……我沒有……」

「你其實也還行，但不是我的菜。」Noey兀自拒絕了我，臉上的表情彷彿在說他已經受夠了。我的腦子一團亂，不懂現在到底是什麼狀況，我怎麼突然就被個小混混當面控訴說我喜歡他、跟蹤他，我什麼也沒有做耶！

「欸，我可沒有喜歡你喔。」

「吼，是怎樣啦！就說不要再跟了！」

「我真的沒有跟蹤你，更沒有喜歡你，只是湊巧經過而已！」

「你喜歡。」

「我沒有。」

「我知道你對我動心了，但我對你沒感覺啊。」

唉，請問他有什麼毛病？我現在是被自己根本不喜歡的人打槍嗎？我該做何感想？完全搞不懂，懶得講了，隨便他怎麼想，跟我一點關係也沒有，Thi，趕快離開這裡就好。

「是要說幾次我沒有喜歡你，你才會懂？不要自己在那邊亂想，不要誤會了！」

「你現在盧這個，就是為了跟我多講點話對吧？」

吼──！他腦子裡到底都裝了些什麼啊！

「好遜的招數，我才不會落入你這種圈套。」

「OK，你開心就好！我走了，要怎麼想隨便你。」我舉雙手投降，真的懶得爭論下去了，也不知他是誤會了什麼才會那樣亂想。我都不知道否認幾次了，他還是沒有聽進去，甚至以為我是為了想跟他多說點話才會這麼做的！天啊，我怎麼可能會喜歡他，怎麼會遇上這種鳥事，這人怎麼這樣？太難理解了吧。

「你高攀不上我，滾吧！」

烙完話，他就擺張臭臉掉頭走人，留下我一個人呆站在原地。看著那寬廣的後背及刷白牛仔外套離開視線，我彷彿聽見「咻──咻──」的風聲響起，無法消化剛才發生的事情──不過是想抄個捷徑，卻被人莫名其妙地指說我喜歡他、跟蹤他，甚至還說我高攀不起、叫我滾……現在是什麼狀況？誰來幫我解釋一下！

當了一輩子的聰明人，遇上這種荒謬的事情，我卻不禁傻住了。

吼……Noey啊，你這人到底是怎樣啊？唉！

（繪圖／阿鎬）

●本文摘選自高寶出版社出版，作家Korean Rabbit之《I Will Knock You痞子壞壞愛》。04/30前，單本88折優惠，活動詳情請點我。

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