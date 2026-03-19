諶淑婷／【孕產旅伴指南：產前計畫篇】從生產計畫到隊友溝通，打造孕產神隊伍

「生產是女人的事」這句話已經過時，對現代家庭來說，生產是整個家庭的大事。在這段旅程中，孕婦與伴侶不僅會經歷身分轉換，還會產生不少衝突，例如「想幫忙卻不知道怎麼幫」或「想被理解卻說不出口」；其實，若能事先擬定「計畫」與練習「溝通」，可以讓懷孕生產成為整個家庭攜手合作的盟友時刻。

準備計畫書，是為了預習多變的生產

提到生產計畫書，一定會有人質疑，「生產充滿變數，寫計畫書有用嗎？醫生會不會覺得我們很難搞？」其實生產計畫書不是用來指揮醫護人員的願望清單，也不是要追求完全實現，而是要在計畫的過程中，進行討論與練習，讓孕婦與伴侶能提前「預習」生產。

生產計畫書要有「A、B、C」三種版本，A計畫是理想藍圖，可能包括待產時是否能自由走動、進食以保持體力？寶寶出生後是否立即進行肌膚接觸、延後斷臍？這些生產過程的細節，需要雙方先達成共識。B計畫則是退而求其次的選擇，因為產程千變萬化，如果因為胎位不正，需要改變生產方式；或者產程遲滯，需要醫療介入，該在哪些部分做出讓步？這些就是在練習「彈性」。

萬一發生緊急狀況，好比必須緊急剖腹或催生時，就屬於C計畫，心裡要先做好準備，因為生產的最高原則永遠是「母嬰安全」。

不過，安全不代表必須犧牲尊重。當寶寶頭下不來、產程進展太慢，醫生詢問是否要「幫忙人工破水」時，伴侶可代為詢問：「請問不能再等一等嗎？」或理解醫護考量後回應：「媽媽現在很痛苦，我們可以早一點結束……」這些對話的基礎，都源於擬定計畫時的共識。

產房裡的陪產夥伴，是產婦最重要的依靠。當她在陣痛中掙扎，可能無暇思考，這時伴侶可以藉由技巧性的提問來協助她。當她感到失落（比如想自然產卻必須剖腹），請別急著講道理「母子平安就好」，試著同理她的失落，告訴她：「我知道妳為了自然產努力了好久，妳已經做得非常棒了。」

如此一來，就算最後從A計畫走到了C計畫，但因為孕婦與伴侶是在資訊充分下共同做的決定，這段生產經驗雖然不完美，仍是兩人一起跨越難關的生命經驗。

告別互相指責：練習「不吵架」的溝通術

懷孕期間，受到荷爾蒙影響與對未來的擔憂，雙方的情緒都處於高張力狀態。我們常看到一種可惜的現象：雙方明明都想對對方好，卻因為用錯了表達方式，反而深深傷害了彼此。

舉個最常見的例子：妻子獨自去產檢，回家後丈夫因為忙碌而沒有多問，妻子便生氣指責：「我今天自己去產檢，你連寶寶怎麼樣都不問一句，你這樣真的很不負責任！」這句話一出口，丈夫通常會感到被攻擊，進而防衛或反擊，溝通的大門就此關閉。

建議使用「非暴力溝通」的技巧，將對話拆解為四個步驟：

1.先陳述事實：

「我發現關於我去產檢的事，回來後你都沒有問我檢查的情形……」

2.再感受表達情緒：

「我覺得有些沮喪，感覺到自己不被重視，好像常被忽略。」

3.然後釐清需求：

「我很需要感覺到你在乎我，也在乎寶寶。」

4.最後說出自己的請求：

「我可以知道為什麼嗎？下次你可以主動問一問我嗎？」

同樣的，當丈夫覺得被冷落時，與其抱怨：「妳總是說妳很忙，我看妳還好啊？妳就是不想跟我講話。」不如試著說：「最近我們都不太有機會好好聊聊，我覺得滿孤單的。我希望能找個時間，夫妻倆像以前一樣喝杯茶、說說話。」

把「你總是……」換成「我感到……」，把「你應該……」換成「我希望……」，聽者的感受便截然不同。生產，是新生命的誕生，也是夫妻關係的一次「重生」。這段旅程或許充滿了未知的挑戰、身體的疼痛與心理的拉扯，但只要我們願意透過計畫書釐清需求，以檢核表盤點現狀，並運用溫柔的溝通技巧來傳遞愛意，這些挑戰終將成為家庭最堅實的地基。