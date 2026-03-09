可牧／縫補生命的時光

退休後的日子，本以為會像秋陽般平靜緩慢。直到妻子在門諾醫院確診，我們的生活軌跡猛然轉彎。醫院的長廊漫長，消毒水的氣味浸染著忐忑。我們按照陳萱醫師的醫囑，走過手術與療程，終於抵達康復的彼岸。風雨過後，我們決定回到醫院──不是以病人的身分，而是走進「癌症資源中心」，當一對義工。

初次推開中心的門，咖啡香與笑語柔化了醫院的肅穆。這裡的許多志工都有相似的故事。記得有一回，王大姊教病友佩戴假髮，笑著打趣她化療時的模樣：「那時頭髮掉光，我家老頭竟說我像顆光滑的滷蛋！」滿室笑聲漾開，妻子眼中泛起共鳴的淚光，清澈而帶著力量。

在這裡，陪伴的方式很簡單，就是「說自己的故事」。芳姊基於恐懼檢查而躊躇，妻子自然上前，挽著她的手，細聲分享當初的害怕與勇敢。她甚至開玩笑地展示腹部疤痕：「妳看，現在恢復得多好。」後來芳姊鼓起勇氣完成檢查，確診是極早期病變。她紅著眼緊握妻子的手：「如果沒有妳，我可能還在逃避。」那聲感謝，輕如羽毛，卻在我們心中落下深刻的重量。

中心裡也有莞爾的時刻。曾陪伴一位化療的阿公，他不慎被嘔吐物濺及，場面狼狽。我一邊清理，一邊笑道：「這沒什麼，我兒子嬰兒時期吐奶的『傑作』可比這精采多了！」阿公一愣，隨即呵呵笑了。後來每次見面，他都格外開心。苦澀難堪的瞬間，在幽默與理解中被悄悄轉化。

最動人的風景往往在微小的回饋裡。不久前，芳姊再次來到中心，戴著一頂親手織的毛線帽，說是給自己的「抗癌紀念禮」，還織了許多頂要送給其他病友。妻子也收到一頂，望著織工細密的帽子，她感動地說：「這是我收過最棒的禮物了。」我們這些因為疾病而相遇的人，在這方小天地裡，用彼此的經歷織就了一張沒有血緣卻堅韌的網。

原來，生命的裂痕不會透過歲月自動修補。但在充滿咖啡香的中心裡，我們這些走過幽谷的人，用一點陪伴、一句真心話，像細緻的針線，為彼此縫補忐忑與傷懼的缺口。樂齡的意義，或許不再是遠遊山水，而是成為別人生命中一段安靜溫暖的簷下時光。當我們伸出雙手擁抱他人的恐懼時，也同時治癒了自己曾經的倉皇。

這條義工之路，竟成了我們退休後最踏實豐盈的歸途。