春寒還沒完全退的時候，和朋友約了去杭州。說起來，行程怎麼排都行，心裡真正惦記的其實只有一件事——想在清明前，喝到一口真正的新龍井。

出車站時，我下意識縮了下脖子，卻發現一點也不冷。空氣裡帶著濕潤的氣味，不是雨水，而是青草和泥土混在一起的那種味道，吸一口，人就慢慢鬆了下來。朋友說了句：「杭州好像早就準備好了。」我點點頭，卻沒聽清後半句，視線全被路邊剛冒出的綠意牽走。

沿著西湖走，柳條垂得很低，有幾次直接掃過額頭。我抬手撥開，心裡想著，在城市裡，這樣的枝條大概早被修剪掉了。朋友忽然說，這裡的綠色看起來很輕，好像快要透光。我原本沒注意，被他這麼一說，才發現真的不一樣。

湖邊挺熱鬧，慢跑的人不少，有時得側著身讓路。看到一樹桃花倒映在水裡，我們不約而同放慢腳步，在旁邊站了一會兒，沒說什麼話。

走到白堤，一張石凳旁邊，一位老人帶著孩子放風箏。風箏是燕子形的，借著湖風，在斷橋那塊石碑上方來回飛。老人注意到我們一直看，笑著問：「風向好，要不要試試？」那種自然的熱情，倒令我不好拒絕。

朋友接過線輪，手忙腳亂，線差點纏住自己的手。我看得想笑又不好意思笑，結果是路過的人先笑出聲。風箏飛穩後，竟有點捨不得還回去，好像那短短幾分鐘，我們也暫時成了這座城市的一部分。

後來轉進茅家埠的茶園，空氣裡開始浮出明顯的茶香。我們找了間農家茶室坐下，看起來很普通，人也不多，剛好。點了一壺新茶，等茶的時候，我一直盯著杯子看，朋友笑我太陶醉。

隔壁桌的大叔見我們研究茶葉，乾脆挪過身聊起來，說龍井要怎麼看、怎麼喝，還提醒葉子沒全展開別急著入口，語畢順手幫我們續了水。這種沒有目的的聊天很奇妙，結束後你想不起對方的名字，但那個畫面會留很久。

這趟春行並不急著打卡什麼景點，就是並肩走路，累了坐一下，偶爾與陌生人說幾句話。夕陽慢慢落下來，影子被拉得很長，湖面開始泛光。

那一刻我忽然覺得，西湖的春天不只在橋與湖水之間，也在一杯剛好溫熱的新茶裡，在一道不多不少的善意眼神中。這些東西，照片拍不下來，卻會停在記憶裡。