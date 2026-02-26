我不是火車迷，至少去富岡前不是。

因為鐵道生活節，首次到桃園楊梅的這個小鎮。進展覽區，立刻被展示板的問題吸引：「為什麼富岡有『自強號車廂』伯公廟？」太有趣，我竟掀完十六道題看答案。

想拍照留念，卻發現左手翻右手拍，畫面總歪斜。於是停在「全台唯一蒸汽機車檢修基地？」的板子前，努力喬角度。

突然，一隻男人的手橫過眼前，嚇我一跳。

「幫妳撐，妳拍。答案是富岡機廠，從台北機廠遷過來的，北廠已規畫成國家鐵道博物館，可以去參觀……」

「你怎麼懂這麼多？」

我的稱讚竟啟動時光機，他開始說起北廠的前世今生，目光落在遠方，彷彿正領駛一列通往美好回憶的火車，而我瞬間成了受邀旅客。故事說得長，我站得腿痠，卻不捨中斷那份沉浸。

於是，一個善意讓他重溫舊夢，我也成了火車小迷妹。有些交會雖短暫，卻足夠讓人再帶上微笑，奔向各自的他方。