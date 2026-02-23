李羚榛／【作家有毛病】一萬元的抱枕，藏了多少心事？

Q：李醫師您好，我家短劉海白貓長得一身好毛，滑不溜手，宛如一萬元的抱枕（主人視角的誇大）。但牠從兩年多前開始瘋狂舔四肢和肚子的毛，一度舔到破皮。那時候看了好多家動物醫院，努力開除濕機維持乾燥，也懷疑過是不是食物過敏，但白貓好動又貪吃，多貓家庭很難測量過敏源。現在牠固定吃藥，情況控制在把毛舔掉八成尚無破皮的狀態。該如何恢復牠正面反面都滑溜的一身好毛？（楊佳嫻）

A：親愛的佳嫻，謝謝妳對這位「抱枕界名媛」的描寫，我光用想的，就已經忍不住要伸手偷摸一把。

從臨床統計來看，貓咪東一塊西一塊的缺毛，九成原因還是牠們的身體在求救。也就是說，心因性舔毛雖然存在，但通常不是主因。

在行為門診的初診中，我會建議尚未排除生理問題的毛孩，先做仔細的檢查。不過，像您的白貓可能受困於食物過敏、異位性皮膚炎、內分泌問題，或寄生蟲、細菌黴菌等感染，所以在使用藥物後，獲得部分改善，這些或許是身體正在回應的線索。

妳可以與主治醫師一同討論幾件事，如：藥物類型與反應、搔癢程度評估、舔毛發作時段，以飲食排除策略等。但我也知道，家中貓口眾多時，要為特定貓咪進行飲食控制，想起來就頭大。然而，不妨試試看從改用低敏處方飼料當作起點，搭配分區、分層、分時等餵食策略來執行。

這期間的觀察也非常重要，妳可以試著記下環境變化、舔毛頻率，或是其他可能的觸發因子，像是天氣、貓砂更換時間點，或地板清潔劑的使用。這些都可能是影響膚況的隱形推手。

由上述可知，舔毛行為的診斷，實際上是一場抽絲剝繭的過程，不但花時間，也需要耐心及配合獸醫師的建議。

那麼，白貓會不會患有心因性舔毛問題呢？

我認為這個可能性不能完全排除。有些貓咪的確會因情緒壓力，透過像是舔毛這樣的重複行為，讓內心情緒重整於身體的某個部分，達到自我調節作用。不過，妳可以回想一下，這種行為其實不是貓咪所獨有的，人類常見的咬指甲、摳指緣、用手指繞頭髮，皆是類似的道理。

因此，當碰上某些家屬向我傾訴：「牠身體光成這樣，我看了都難受，該怎麼矯正呢？」我通常會先了解舔毛的強度與頻率，再觀察毛孩心裡真正面對的壓力是什麼。唯有如此，才能深入牠們柔軟的內心，看見那些無法說出口的心事。

以我兒子為例，他從小就有咬指甲的問題，指甲經常被咬得坑坑疤疤，有夠像恐怖片，我只能趁他熟睡時上些藥膏。面對這樣的情況，念也沒有用，生氣更不會有效。

為什麼呢？因為無論是舔毛的貓，或是咬手指的孩子，都不是在作怪，也不是不聽話，而是在利用這些動作讓自己的內心世界變得可控一點，也讓情緒裡的各種雜音慢慢歸於平靜。

換句話說，在介入貓咪過度舔毛的過程中，我們能做的，是幫牠們拆解那些壓力炸彈，並把牠們的生活弄得簡單一點、可預測一點，這樣貓咪才不需要靠舔毛來平復情緒的波動。

特別是在妳所提到的多貓家庭環境中，貓咪間可能會因資源及領域所造成的壓力，藉由舔毛來重新掌握生活的邊界與安全感。

需要注意的是，有人會說：「我沒看到牠們打架，應該處得還不錯吧？」

事實上，動物相處的張力，往往藏在看不見的地方，而這種每天沉默的摩擦，累積下來會展現在最柔軟的皮膚上。因此，仔細審視多貓間的資源分配、環境動線，以及每隻貓的互動，才能真正看見動物的處境。

或許白貓的毛還可以慢慢長回來，而我們真正要修復的，不僅是毛的完整，還有牠身體的平衡、生活的可控感，以及那份被理解的安全。

我相信，抱枕界名媛其實知道妳一直在為牠找答案，在這份照顧與陪伴下，有一份安心，也會從關愛裡慢慢長出來的。

深受大家喜愛的動物行為學醫師李羚榛（小羊醫師），在繽紛版推出新專欄「作家有『毛』病」。這一次，她將試著解決作家們心中的毛孩疑惑，尤其是貓狗的迷惑行為。