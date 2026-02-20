毛奇／【理想的春節】天氣必須冷，天空必須藍

理想的春節，天氣必須冷，氣候必須乾燥，不落雨，最好是冷高壓一片，天空洗藍。

如此這般人可以行大量的相聚活動，一同品嘗熱呼呼的桌菜，而不覺得發膩；這樣的天氣採買也好，做家事勤務洗刷門窗也好，甚至出外踏青皆好。倘若必須眾人相處，春節是時不時傳出親屬間因為親近生狎侮，或語言不適當而擦槍走火的高風險時段，我想如果有這樣的天氣可以分心遠眺，在他人口中邪魔滿溢時，自身心中依然有佛祖以清爽之姿端坐，偶爾拈花微笑、虛應個幾句故事，當下正經事就該好好盤算趁天朗氣清好時節，把握人生短暫光陰，我想這是理想春節的絕對條件。

泡野溪溫泉迎新年

天氣冷而乾有一個好處，美麗的程度水漲船高。

傳統上，過新年，穿新衣，拜年時得穿戴得整齊漂亮。台灣的冬天若迎上雨日，要有妥貼的造型挺難，人老是為雨天折衷。但若天氣對了，大街小巷都可以是冬日造型的伸展台，暖日難駕馭的線條、冬日大衣在此刻都有了出場的正當理由；肥厚的圍巾可以在脖子上一圈堆出好看的皺褶形狀，毛茸茸的色塊襯托著臉頰紅暈，連細軟髮都可以在乾爽的天氣裡常保輕盈豐厚，想到這裡，不由得祈求起冬日的藍天，可以在正確的時候像好運一樣降臨。

時尚的完成度，有人說在臉，我倒覺得氣候也占了幾成機運因素。

冷而高的天氣還有一個好處，宜健行去溫泉。

理想的春節，是迎來好兆頭的時刻。有一年，我給新年迎來好兆頭的方法，是去走一段山路，到冒出熱泉水的野溪谷泡溫泉。

沿途林野蒼蒼，長到道間的樹葉輕拂人類不停移動的雙腿，腳底感受著地面的起伏，絕非上班日習慣的溫馴平緩路面，遠望看得到藍天，耳邊有蟲鳴鳥叫。沿路偶爾遇到同樣為野溪溫泉入山的同好，有年輕人穿著可愛拖鞋，手挽超市塑膠或提籃，裡頭放了幾盒雞蛋和浴巾，彷彿誤入山林的《漢賽爾與葛麗特》；也有看來就是識途老馬的山友，一身勁裝，披荊斬棘地迅捷前進。這些殊異的人們，最後都會在潺潺溪邊挖成的洞窟裡，快樂地泡腳、浸濕身體，殊途同歸。

帶有溫度的硫磺氣味彷彿帶有殺菌、消毒肉身的效果。年少時說此味臭，年長了卻覺得有其必要。人到中年時常是很多悔恨和認命的，或許有時會為了自己辦不到的事心生罪惡感，但辦不到就是辦不到，把這些陳年小心思捂在熱水中化了，鬆弛肌肉與心情，帶苦的人身倘若藥身，浸漬成落花流水，有抒發療效。

暖身飽胃的百搭火鍋

冷天還使人胃口開，大口喝湯。

台灣人的身體是好湯做的，人體70%是水，台灣人的身體至少有50%是好湯。有太多西餐廚師在台灣開菜單時，不得不加入溫熱鮮香的一品湯，這是台灣人的身體慣習，喝了就感到撫慰圓滿，沒喝到就想客訴。湯的系譜如此之多，信手拈來，最清、最鮮者，必然是薑絲或九層塔鮮蚵湯、蛤仔湯，單純品海味的鮮。此湯要燙舌，水暖加上薑暖，再添點米酒酒氣之暖，夏日喝是大汗淋漓之爽，冷冷的春節喝就是恰如其分了。

春節更容易出現的是火鍋，各種食材丸料，在滾湯湯鍋中匯成一氣，涮有涮的樂趣，久煮有久煮的好滋味和口感。大桌團圓吃火鍋，童年的樂趣在數丸子分配均不均等，年少的樂趣在戰芋頭能不能加進去煮，但切記，這樣大雜燴之湯鍋，口味豐滿，湯中鹽分與熱量也沒在客氣，必須對身體負責的成年人啊，喝湯暖身飽胃同時，記得飲食均衡。

但天冷有一缺點，若獨自一人容易提醒寂寞。曾經擁有而不再的，此刻歷歷在目，可恨人生而為群居的動物。這等因為溫度喚起的情感意識，在冷冷的春節裡特別明確，所以更顯得「天氣好」的重要──冷，但是天氣好，那也挺美的，不要傷春悲秋了，好好擁抱新的一年吧！