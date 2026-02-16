一日，二姊在捷運站準備如廁，才走進女廁，就聽見隔間傳來壓低卻急促的聲音：「我站不起來，拜託有沒有人可以拉我起來？」

二姊循聲推門，一個穿著紅格子上衣黑色長褲，略顯豐腴的中年婦人，蹲在馬桶上紅著臉說：「我腳沒力了，麻煩妳拉我起來。」

二姊自是二話不說伸手去拉，卻錯估了形勢──對方紋風不動，她改用雙手，咬牙使勁，還是拉不起來，只好急著說：「妳等一下，我去找人幫忙。」

她走出廁所，找來一位長髮披肩的年輕女孩，兩人一左一右，仍舊無助；再去找人，這回找來一個白髮的阿桑，還有一個慈眉善目的師父，四個人在狹小隔間裡彼此對看一眼，同時使力，這回婦人終於被拉起來了。

她紅著臉連聲道謝，這時她女兒也趕來了，連聲數落：「叫妳上坐式馬桶就怕髒！」然後向大家鞠躬道謝：「真的太麻煩大家了！」

人群散去後，二姊才發現她的包包背帶被拉斷了，那是才買不久的包，她捨不得丟，便找上皮件修理店，花了四百元，在師傅的巧手下補好了，車縫過的背帶雖然短了一截，但背起來更為俐落。

二姊在電話那頭笑著說：「這包包背帶原本太長，讓我很困擾，這下解決了。」

我聽著突然明白，有些溫暖無論識與不識，只要願意，都可以給予；有些重量，一個人承受不起，但只要肯伸手，事情總會被拉回到它該在的位置上。