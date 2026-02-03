張甄／打開非洲草原的盲盒，今天抽到什麼？

肯亞目狩是一場開盲盒的未知獵奇。當吉普車緩緩駛入草原，沒人能預料今日會遇見哪些動物。

幸運橫空降臨，第一天就巧遇非洲五霸之一的獵豹。吉普車與牠的距離近到肉眼可見每一次呼吸起伏。嚮導說，這是極好的兆頭。我們暗自竊喜，原本只想湊齊五霸，這會兒貪心起來，不但想看求偶，還想親眼目睹獵捕場面。

接下來的日子，五霸順利匯集，也見到鴕鳥展翅求偶的舞姿，甚至看到母獅一家大快朵頤後，在草叢裡翻著肚皮打盹。我們屏息凝視，忍不住暗忖牠們入睡的香甜模樣，果然神似家中的貓，讓人好想撸一下。

行程最後一天，回想這趟旅程看過的景色，才發現還未碰上生死交織的追逐與獵殺。或許，草原刻意留了些懸念，讓我們有再訪的理由。

就在前往下個國家公園的途中，我們看到一輛貨車翻覆在路邊，許多人圍聚幫忙。不料，嚮導囑咐我們不要一直注意他們，因為這非善意之舉，乃是一群趁災打劫的兩腳獸，準備搶走車上的貨物。

聽完我們馬上轉開眼神，心想這不是我們要看的獵捕呀！車子再行駛一陣子，嚮導突然憂心忡忡地說，我們必須趕緊換條路走，因前方不遠處有兩個部落在打架，雖警方已出動，但還是難保我們能全身而退。

想到剛才貨車翻覆的一幕，大家立刻同意改道。若換成我們是畫面主角，那真的大可不必了。